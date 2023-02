"Da Caravaggio a Jim Morrison, l’arte deve essere scorretta"

‘Quasi amici’, stasera alle 21 al Teatro Nuovo arrivano Massimo Ghini e Paolo Ruffini.

Un ritorno in città?

"Sì – risponde Ruffini –, ero già stato a teatro e avevo soggiornato anche con la mia ex fidanzata Diana Del Bufalo. Una bella città, anche per la sua capacità di accoglienza"

Che spettacolo sarà?

"È una trasposizione teatrale di un film molto bello. Il regista Alberto Ferrari è stato bravo nel trovare delle soluzioni interessanti teatrali rispetto alle dinamiche filmiche, rendendolo anche più completo con un po’ di riflessioni che con la mia esperienza che ho avuto sulla disabilità, nel progetto Up and Down, si è potuto approfondire. Con Ghini c’è grande sintonia ed è un grande attore molto generoso. Chi verrà a vederci passerà una serata importante"

Di questi tempi emozionarsi non è male. Perché?

"Nell’arte il politicamente corretto è un coperchio sulle emozioni. In pandemia ci si diceva che usciti dai lockdown avremmo scoperto il valore dell’abbraccio, dello stare insieme. Invece abbiamo perso una bella occasione".

Che ostacolo è il politicamente corretto?

"E’ una censura, un regime di una dittatorialità che non è tollerabile. Arte e politicamente corretto è un ossimoro. Da Caravaggio a Jim Morrison tutto ciò che è arte e comunicazione deve essere scorretto altrimenti non si dice niente e oggi a dilagare è proprio il nulla, situazione che consente alle persone di avere paura e di sognare di meno. Oggi ciò che si può dire o no a indicarlo sono alcuni sui social che decidono tutti i giorni per cosa offendersi e per cosa un artista deve scusarsi. Col politicamente corretto oggi non ci sarebbe tutto il nostro bagaglio culturale, da Fellini a Mastroianni di ‘Otto e mezzo’ la Wertmullerdi ‘Travolti in un insolito destino’, Drive In o Fantozzi. Una comunicazione cinematografica che oggi non può più esistere, destreggiandoci nel politicamente corretto. Io? Me ne frego"

Nella sua carriera ha trattato temi forti come l’alzheimer o l’essere down

"Dai ragazzi down ho scoperto che sono ‘up’, un mondo meraviglioso, ragazzi che hanno una confidenza con la felicità che a me manca, quel cromosoma in più che li rende meno banali. Con il film sull’alzheimer ho scoperto che il valore della vita non è vivere ma amare".

Laura Guerra