Da casa dei giovani a ristorante, ecco il nuovo Amadeus

L’Amadeus Pub raddoppia. Il noto locale di Ripapersico, da trentacinque anni punto di riferimento per tutti gli amanti della buona pizza, crostini, stuzzicheria e scelta infinita di birre, sarà anche ristorante. Era il sogno nel cassetto che si avvera del fondatore Lucio Tani, un personaggio straordinario del mondo della ristorazione portuense: partito dalla cittadina per Bologna, dove si era formato professionalmente, saperi che ha messo in campo dapprima a Portomaggiore e poi nella campagna di Ripapersico. Con la sua morte prematura, l’Amadeus è portato avanti dal figlio Andrea, la madre, il fratello e una dozzina di collaboratori. "Per il momento si comincia solo a pranzo con menu a prezzo fisso – racconta Andrea Tani – con piatti della tradizione ferrarese, carne alla brace, paste fatte in casa e dolci della pasticceria guidata dalla mia compagna, Jessica". Tani ha infatti rilevato l’anno scorso "Dolce & Salato" in centro a Portomaggiore, altro locale celeberrimo, "speravo di poter fare ristorazione lì, ma non è stato possibile per un insieme di ragioni tecniche"