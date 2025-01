Da Cento a Dosso, Marzoli raccoglie i rifiuti

La lotta contro il degrado si fa anche con piccoli gesti come la raccolta della spazzatura. A dare l’esempio, a Cento, è David Marzoli, impegnato quasi quotidianamente nella pulizia del territorio. Il volontario e amministratore della pagina social ‘Cento%Pulita’ dedica il suo tempo libero alla cura dell’ambiente. Marzoli, l’altro ieri, ha effettuato l’ennesima camminata, stavolta di 15 km, da Cento al ponte di Dosso, accompagnato dal suo inseparabile cane Pongo e dal sacchetto per raccogliere i rifiuti trovati lungo il cammino. Il risultato è stato un sacco pieno di bottiglie di plastica, fazzoletti usati e una decina di bottiglie di birra, trovate in mezzo ai cespugli davanti all’asilo. Non solo, Marzoli si è poi diretto verso l’argine traversante, un’area che già in passato gli era apparsa particolarmente sporca.

Si è accorto, quindi, della presenza di molti rifiuti fra la vegetazione secca. Quando si è avvicinato, la realtà che si è trovata davanti è stata peggiore di quanto immaginato, arrivando a riempire un sacco nero da 120 litri, pieno di bottiglie di plastica, vaschette di alluminio, sacchetti, pannolini, lattine, cartacce, fazzoletti usati, pacchetti di sigarette e persino due contenitori metallici di diluente.

"Non avrei mai immaginato di trovare così tanti rifiuti – ha commentato Marzoli –. Che grande errore è stato ripulire questo sentiero dalla vegetazione. Riaprendolo è stato riconsegnato alle persone incivili che camminando si liberano delle bottiglie gettandole via, in mezzo alla vegetazione". Il sacco da 120 litri è stato aggiunto al cumulo dei rifiuti raccolti il giorno prima da Marzoli e l’amico Alberto Govoni, dall’altra parte dell’argine traversante. Nella precedente ’mission’ per ripulire il territorio, fra la spazzatura era stato trovato un divano abbandonato in mezzo all’erba tra l’argine traversante e quello del Reno. I due volontari, fra l’altro, si sono fatti largo tra i rovi. Un lavoro di ore al servizio della comunità con il solo obiettivo di pulire il territorio. "Tagliando i rami siamo riusciti a raggiungere e raccogliere un mobile da salotto completo di cassettiere – raccontano –, almeno 6 borse vuote, dei quadri e un televisore da 47 pollici".

l.g.