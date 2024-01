"Da Cento non arrivano più vagiti". Basso non molla sul punto nascite

CENTO

"Nessun vagito dalle stanze del Santissima Annunziata: nessun nuovo nato a salutare l’anno che si è aperto. Ciò perché la ’sospensione’ del punto nascita di Cento, che peraltro pare si prolungherà, prolungando anche l’agonia, si va confermando, come tutti sapevamo, una totale e inderogabile chiusura". A tuonare è l’europarlamentare Alessandra Basso (Lega - Gruppo Identità e Democrazia) che annuncia il ritorno a Cento e che punta il dito non solo contro la Regione ma anche verso l’amministrazione comunale. "Ogni tentativo di giustificare questo provvedimento con problematiche legate al personale si è abbattuto contro un programma di tagli nascosto dietro la tanto sbandierata riorganizzazione – dice - questo silenzio assordante, all’interno del punto nascita e della maggioranza di Comune e Regione, non fa altro che sconfessare le vane promesse di questi anni: a Cento non si nasce più. Lo dicano chiaramente ai tantissimi cittadini che si sono mobilitati per il loro sacrosanto diritto alla salute. È preoccupante e doloroso dovere rinunciare ai servizi e rimanere in attesa di ciò che potrà essere ancora sottratto all’ospedale, ma è decisamente inaccettabile che non si abbia il coraggio di dire chiaramente cosa sta accadendo alla sanità locale e regionale". E alza i toni. "Tornerò a Cento sia per mantenere alta l’attenzione e parlare con il comitato di cittadini, sia per esercitare il ruolo ispettivo che mi consente la mia carica, così da toccare con mano la situazione della struttura. A fronte di tutti gli elementi che potrò raccogliere, farò del mio meglio per sostenere la comunità centese – prosegue puntando il dito verso l’amministrazione centese, facendo anche riferimento alle ultime parole di accettazione della chiusura del punto nascita dell’assessore alla sanità Mario Pedaci - Speravo che il sindaco avesse intenzione di battersi con tutte le forze, ma sinceramente credo che per appartenenza politica non arriverà a contrapporsi nettamente alla Regione. Circa l’assessore, penso sia importante svestirsi dei panni del tecnico per dedicarsi proprio alla "politica della responsabilità" che nomina e che io sono convinta sia quella che, a fronte di indicazioni scientifiche, decide di trovare soluzioni in risposta dell’esigenza dei cittadini: in questo caso avere una sanità territoriale rispondente ai bisogni della comunità. Stiamo parlando di servizi essenziali, anche a fronte dell’inverno demografico che stiamo vivendo e di una popolazione sempre più anziana, che necessita punti di riferimento di prossimià".

Laura Guerra