Da Chocolat uovo Dubai e colomba carbonara

Una Pasqua tra una speciale colomba ‘salata’ e uova con dolcezze arabe. Tra le curiosità di queste festività, sicuramente spicca le scelte del pasticcere Cristiano Pirani, titolare della pasticceria Chocolat di Ferrara in piazza Cortevecchia. Infatti, per la Pasqua ha pensato ad una colomba inedita e davvero speciale, si tratta della ‘colomba carbonara’. Una versione ‘salata’ rispetto a quella conosciuta della tradizione pasquale, dove è previsto come ingredienti quali guanciale, pepe e pecorino, conosciuti solitamente per un famoso primo piatto. Il tutto arricchita con una crema ‘salata’ carbonara. Un successo confermato dai numeri come spiega lo stesso Cristiano Pirani: "Si ne abbiamo esaurita tutta la produzione che avevamo previsto, tante le richieste a centinaia quelle consegnate a clienti da tutte le parti, incuriositi dall’originalità del prodotto. Lo abbiamo pensato per differenziarsi dalla colomba classica che produciamo. Ogni anno cerchiamo di pensare qualcosa di diverso e accattivante a livello culinario". Un altro prodotto, andato letteralmente ‘a ruba’, è stato ‘l’uovo di Dubai’, preparato con doppio strato di cacao fondente e all’interno crema di pistacchio, con la particolarità della pasta dolce kataifi, tipica dei paesi arabi. "Anche in questo caso-spiega Pirani-molte le richieste e ordini ricevuti, anche attraverso lo shop online. Medesimo discorso per le colombe salate, abbiamo esaurito tutta la nostra produzione di uova con pasta kataifi, usata in pasticceria e che trae origini dai paesi arabi come Dubai, da cui prende nome quello pensato da noi".

m.t.