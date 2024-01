Da Colorado Caffè al Barattoni. Sul palco ’Pino & gli Anticorpi’

Il Teatro Barattoni di Ostellato ospiterà il 16 febbraio "Pino & gli Anticorpi", uno spettacolo divertente di una delle ultime leve della comicità italiana. L’iniziativa, al di fuori della stagione teatrale, si deve al Ragno d’oro, un’associazione culturale di Ostellato. Il trio iniziò a esibirsi nel 1994 e dopo una lunga gavetta con spettacoli in teatri, locali e piazze sarde, con qualche apparizione nelle tv locali, nel 2001 riuscirono a ottenere un’occasione a livello nazionale. Michele infatti partecipò a sette puntate di Scherzi a parte come attore negli scherzi (in particolare quello a Michele Cucuzza, Pino Insegno, Stefano Bettarini, Elisabetta Canalis, Sean Kanan ed Arrigo Sacchi) e fu poi raggiunto dagli altri due membri del gruppo. Dal 2005 al 2009 hanno fatto parte del cast di Colorado Cafè, dove interpretavano tra le altre cose un surreale teatrino di "marionette umane", ottenendo un buon successo di pubblico. Nel 2010 sono usciti dal cast di Colorado e si esibiscono nelle piazze e teatri con lo spettacolo Collection Vol. 2. Nel 2011 tornano a far parte del cast di Colorado che lasciano nuovamente nel 2012. Tornano di nuovo a Colorado nel 2014. L’11 febbraio 2016 si esibiscono nel corso della terza serata del Festival di Sanremo ottenendo il picco di share. Nello stesso anno debuttano sul grande schermo come protagonisti di Bianco di Babbudoiu.