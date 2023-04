Da Cronaca di un amore al Giardino dei Finzi Contini La nostra bella città, come un set a cielo aperto

Ferrara un set a cielo aperto

Il legame tra Ferrara e il grande schermo è profondo e affascinante. Ferrara e il cinema, infatti, vantano una storia secolare, cento anni in cui alcuni tra i più grandi registi e attori del panorama italiano hanno potuto calcare le nostre strade, tra i film più famosi girati nel territorio ferrarese troviamo: Cronaca di un amore (Antonioni, 1950); Il giardino dei Finzi Contini (De Sica, 1970) tratto dall’omonimo romanzo di Giorgio Bassani. Numerosissime i luoghi e le vie dove è stato girato: Parco Massari, Liceo Ariosto, Casa Ariosto, Fondazione Bassani, le vie Borgo dei Leoni, Cisterna del Follo, Gioco del Pallone, Salinguerra Sinagoga, ex carcere, ora MEIS, Tennis Club Marfisa d’Este, Biblioteca Ariostea, Via Vignatagliata, 79 (Scuole ebraiche), Cimitero ebraico; Amore amaro (Vancini, 1974); Al di là delle nuvole (Antonioni con Wim Wenders, 1995); Il mestiere delle armi (Ermanno Olmi, 2001); Ossessione (Visconti, 1943). Il film è stato girato anche a Codigoro e a Comacchio; La lunga notte del 43 (Vancini, 1960); Gli occhiali d’oro (Montalto, 1987. Tratto dall’omonimo romanzo di Giorgio Bassani); Tramite Amicizia (Siani, 2022); Tra le serie tv girate a Ferrara troviamo: Amanti e segreti (Lepre, 2004). La fiction è girata tra Ferrara e Comacchio. Nel 2005 è stata girata la seconda serie; Nebbie e delitti (Donna, 2005); Lea e i bambini degli altri (Leoni, 2021); ‘100 Preludi’ (Pescetta, 2022) con il contributo del Ministero della Cultura, e con il sostegno di Emilia-Romagna Film Commission; “Lu’ Duchessa d’Este. Fama e infamie di Lucrezia Borgia”, (Melluso e Schiavo,2022).