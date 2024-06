Da detenuto a eroe, Filippo è l’angelo del rogo

"Stava gridando. Il fuoco la stava già bruciando. Avvolgeva la stanza del primo piano e aveva già intaccato i suoi vestiti. Volevo buttarsi dalla finestra. Un attimo dopo e sarebbe stata la fine". Filippo Negri, 28 anni, non si sente un eroe. "Ho fatto solo quello che avrebbe fatto chiunque al mio posto in quel momento – dice – . Mi ha aiutato l’altezza, perché la scala che avevamo trovato e avevamo appoggiato sul muro era corta". Filippo è l’angelo delle fiamme che con coraggio ha salvato Renata Ranzer, la donna di 86 anni, ospite della comunità Accoglienza di don Giorgio Lazzarato, potata all’ospedale Bufalini di Cesena, con ustioni di secondo grado, con l’elisoccorso. La Ranzer, aveva diretto per anni la Casa di Carlotta, la comunità di Exodus che fino al terremoto del 2012 era accanto alla chiesa di San Biagio e oggi è nelle ex scuola di Salvatonica, che accoglie madri che hanno avuto problemi di tossicodipendenza e i loro bambini. "Ho fatto solo il mio dovere" continuava a ripetere Filippo Negri ieri mattina, con grande umiltà, anche quando il sindaco Simone Saletti gli ha stretto la mano per ringraziarlo. Restava in disparte, timido, ad osservare il lavoro dei Vigili del fuoco impegnati a spegnere le fiamme. Si trova nella comunità Accoglienza da soli tre giorni. Sta scontando gli arresti domiciliari. Insieme ad altri ragazzi, tra cui Stefano che ha impugnato un estintore e Luciano Bruschi, il vicino di casa tra i primi a prestare soccorsi, hanno messo in salvo anche Eleonora, che è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Cona con ustioni alla testa e la stessa, anziana mamma di don Giorgio che si trovava nella stanza accanto e che la madre di Luciano Bruschi ha, subito accolto nella propria casa. "Ero andato a portare i fiori di zucca in comunità – racconta Luciano Bruschi che fa l’agricoltore e ha l’azienda accanto alla comunità –. Quando ho visto il fumo uscire e arrivare ad avvolgere il campanile. Ho sentito Renata gridare dalla finestra. Sono andato a prendere un estintore mentre un ragazzino di 14 anni è andato a prendere la scala. Filippo è salito, l’ha caricata sulla spalle e l’ha salvata".

Claudia Fortini