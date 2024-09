Da domenica è scomparso

Da domenica alle 18 sono in corso le operazioni di ricerca del pievese Luigi Melloni (foto) conosciuto come Dorelli e comuni limitrofi come Cento e forze dell’ordine invitano tutti all’attenzione e in caso di avvistamento raccomandano di contattare subito il 112. Si è allontanato a piedi e indossava pantaloni corti beige e camicia bianca con scacchi rosso e blu. La prefettura ha attivato le operazioni di ricerca seguendo il Protocollo nazionale di ricerca di persone scomparse. Sono state attivate tutte le forze competenti: carabinieri, vigili del fuoco, polizia locale, protezione civile con il nostro gruppo Ana.