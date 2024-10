Da ex cinema a centro medico: "Specialisti nel cuore della città"

Un luogo storico della città che torna a rivivere grazie ad un team composto da giovani medici ferraresi e di Salisburgo (Austria). Da ex cinema, i locali del Ristori di via del Turco, 12, sono stati scelti da quattro soci come spazio ideale per insediare il “Centro Medico Palazzo Ristori”, un nuovo poliambulatorio che eroga prestazioni sanitarie specialistiche in pieno centro città, a due passi da piazza Municipale. L’inaugurazione si è tenuta ieri sera, alla presenza dell’assessore alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara Cristina Coletti. "L’offerta di cura per la città – sottolinea l’assessore Cristina Coletti - può contare da oggi su un nuovo ambulatorio specialistico all’avanguardia, in cui trovare risposte altamente qualificate e strategicamente aperto nel cuore di Ferrara per essere di prossimità e facilmente raggiungibile. Questo sarà un riferimento a servizio di tantissimi cittadini che vivono o frequentano il centro, i quali al “Ristori” potranno avere la certezza di affidarsi a medici competenti e di primo livello nelle loro specializzazioni. Tutto ciò grazie alla visione di giovani preparati, che hanno scelto di portare a Ferrara esperienza internazionale nel settore medico e soprattutto tanta dinamicità nel campo sociosanitario".