Da ex scuola a incubatore di giovani startup

Da ex scuola di Ospitale a sede provvisoria del Centro Airone, a prossimo incubatore di impresa per le nuove tecnologie con attenzione ai giovani. Ritorna il progetto della ‘Fabbrica del Borgo’. Una determina comunale infatti, affida il ripristino delle tinteggiature e degli intonaci dell’edificio. Il segnale che qualcosa si muove. "Il progetto della ‘Fabbrica del Borgo’ c’è sempre stato – conferma il sindaco Simone Saletti – e non si è mai abbandonata l’idea. C’è stato solo bisogno di posticiparla, prima per il Covid, poi per una giusta motivazione: l’edificio ha ospitato i ragazzi del Centro Airone mentre erano in corso i lavori della loro sede in via Carducci dove torneranno nelle prossime settimane. Questo ci permette, durante l’estate, di dare continuità a quanto ci eravamo ripromessi".

Nel marzo di due anni fa, per il progetto della ‘Fabbrica del Borgo’, il Comune di Bondeno si era aggiudicato un bando regionale sugli incubatori di impresa per 112 mila euro sui 139 presentati come investimento previsto per la sua realizzazione. Un luogo, nelle ex scuole elementari di Ospitale, destinato, stando ai progetti presentati, per aiutare chi vuole creare e lanciare un’impresa, offrendo spazi, strutture e servizi all’avanguardia. Attrezzato sarà incentrato sia sulle nuove tecnologie e sul mondo digitale, sia sul piccolo artigianato locale. "Per Bondeno - avevano detto allora l’assessore alle attività produttive Michele Sartini - si staglia la possibilità di diventare riferimento dell’Alto ferrarese. La scelta di collocare l’incubatore all’interno di una ex scuola elementare è anche simbolica. Un luogo che per tanti anni ha formato tanti giovani bondesani, potrà tornare al suo ruolo originario, seppur con una veste nuova improntata all’imprenditorialità". Non saranno tanto le opere murarie l’impegno, l’edificio di fatto è utilizzato anche in questo momento, ma dovrà essere pubblicato un bando che stabilirà quale operatore garantirà il servizio all’interno della struttura. Un operatore che dovrà essere all’avanguardia per offrire agli imprenditori emergenti il servizio migliore possibile.

L’incubatore, improntato verso le nuove tecnologie e l’innovazione digitale, verrà dotato di strumentazione tecnica e tecnologica, uffici e spazi per il co-working. L’idea iniziale è di Fabio Bergamini, consigliere regionale della Lega, quando era sindaco: "Avevo pensato a questo incubatore, inizialmente con una dotazione di 70 mila euro - dice - poi è arrivato il bando della Regione che permetterà di completare questo progetto, in un bellissimo contesto urbanistico".

