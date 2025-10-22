Da falegname a mobiliere. Addio a Fausto Tancini

Con la stessa discrezione con la quale aveva vissuto si è spento nel tardo di pomeriggio di lunedì, Fausto Tancini. Aveva 91 anni ed è stato il fondatore del mobilificio "Arredamenti Tancini" a Pontemaodino di Codigoro. Il giovane Fausto subito dopo la guerra andava a bottega e voleva imparare a fare il falegname, ben presto imparò a costruire porte, finestre, tavoli e tutto quanto serviva per arredare le case che sorgevano e si riammodernavano dopo la fine del conflitto, continuando così fino ai primi anni sessanta. Fu un periodo nel quale un timido progresso arrivò anche in queste zone del Delta, detta la Bassa proprio per le condizioni difficili di vita, ma in quel momento le famiglie poterono così permettersi la sostituzione dei vecchi mobili in legno con altri più moderni in laminato plastico, la cosiddetta "fòrmica" ben più pratica da pulire e da mantenere. Fausto si sposa con Elena e continua nella bottega dietro casa, pensando però di fare il salto di qualità, non più costruire, ma vendere mobili. Acquista una cameretta matrimoniale e la espone in una vetrina ricavata nell’abitazione, la vende praticamente subito, ne acquista un’altra ed anche questa viene venduta in poco tempo. La sua idea si era concretizzata, il salto di qualità era stato compiuto, da semplice falegname ad imprenditore con dipendenti e mezzi, Fausto Tancini ha condotto con forza, coraggio ed onestà la sua azienda, affiancato in questi decenni, dai figli Luca, Susanna e dalla nuora Patrizia.

Oggi Arredamenti Tancini è un’azienda radicata nel territorio, condotta ancora con la stessa passione di quando nacque in quei primi anni settanta. In molti ricordano il suo sorriso timido e schivo e l’innata modestia, quando inaugurò il bellissimo ad ampio negozio di arredamenti. "Siamo vicini, a nome di tutta la comunità, ad Elena, ai figli Luca, Susanna ed ai nipoti - dice il sindaco Alice Zanardi - per la perdita di un uomo buono che sapeva distribuire solo del bene". Per l’innata dedizione al proprio lavoro, qualche anno fa, per la fiera di Santa Croce gli venne assegnato il premio "Fedeltà al lavoro". Le esequie dell’imprenditore saranno celebrate nella chiesa di Pontemaodino, domani alle 15, dove il feretro verrà accolto fin da mezzogiorno in attesa della messa funebre.

Claudio Castagnoli