Dà false generalità: arrestata una donna

Una cinquantenne è stata arrestata per aver fornito farse generalità ai carabinieri. L’episodio ha avuto origine dalla tarda mattinata venerdì, quando i militari della Stazione di Lido degli Estensi hanno notato sul marciapiede di una delle vie cittadine due donne straniere ed hanno deciso di identificarle per via del loro atteggiamento sospetto. Una delle due ha fornito generalità false e pertanto è stata tratta in arresto. Poi, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stata immediatamente liberata.