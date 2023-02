Da fattoria della mafia a centro per le famiglie

Educare alla legalità e restituire a chi è stato tolto, E’ questo lo spirito del progetto "Via Giuliana 32", portato avanti da Libera Emilia-Romagna, comune di Argenta e Agenzia Cooperare con Libera Terra: l’obiettivo è quello di trasformare il complesso di beni confiscati a Longastrino in uno spazio collettivo, luogo di condivisione di buone pratiche, attraverso un percorso partecipato. Rappresenta di fatto un unicum nel panorama della nostra regione e potrebbe diventare una delle prime esperienze di riutilizzo sociale di beni immobili con finalità sociali ed imprenditoriali. E’ in rampa di lancio, si svilupperà fino alla fine del 2023. Lo scopo: avviare un percorso partecipativo per condividere con la comunità la destinazione d’uso del complesso di beni confiscato in via definitiva nel 2019 lo scorso 21 marzo 2022.

"La costante attività di Libera - spiega Antonio Monachetti di Libera Emilia-Romagna – è indirizzata a stimolare e favorire in tutto il Paese occasioni di riutilizzo sociale dei tanti beni confiscati presenti. Il percorso di Longastrino conferma tale nostra caratteristica. Abbiamo ritenuto essenziale proporre un percorso partecipativo per giungere alla condivisione con la comunità di ipotesi progettuali di riutilizzo sociale dei beni in questione da proporre all’Amministrazione locale. Le tappe di questo percorso rappresenteranno, inoltre, l’occasione per vivere il bene con il coinvolgimento della vasta rete di Libera, di Argenta e di tutti gli attori sociali territoriali che prenderanno parte al percorso: cittadini, associazioni, sindacati, imprese cooperative e in generale il Terzo Settore. Il nostro desiderio è che si possa giungere in tempi rapidi ad un pieno riutilizzo in grado di coniugare impresa ed inclusione sociale e lavorativa, facendo diventare Via Giuliana 32 un punto di riferimento per tutto il territorio regionale con visite, momenti di confronto e di convivialità". "Un progetto – interviene il sindaco Andrea Baldini - portato avanti in rete, tra associazioni, istituzioni e rete cooperativa: facciamo un ulteriore passo avanti nel progetto di riqualificazione dell’azienda agricola. Dal giorno del sequestro abbiamo lavorato con l’obiettivo di restituire il bene alla collettività, dopo che è stato utilizzato da chi alla collettività ha tolto e non ha dato. Siamo perciò orgogliosi di poter partecipare a questo progetto, premiato con un finanziamento della Regione".

E ancora: "In questi anni, da quando abbiamo firmato la convenzione con l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata che ci ha portato alla disponibilità del bene, abbiamo tante volte aperto le porte dell’azienda agricola affinché si potesse imparare a conoscere quella realtà, e a capire come animarla grazie al coinvolgimento della cittadinanza. Questo progetto di partecipazione aiuterà a mettere un altro tassello al puzzle, e a costruire una realtà, e un futuro, forte e condiviso per l’immobile e per l’azienda agricola LE.NI". Il complesso di via Giuliana 32 è composto da una serie di beni immobili e capannoni in un contesto di oltre quattro ettari. quattro ettari.

Franco Vanini