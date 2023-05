Da Ferrara 800 lavoratori Cgil Tagliati: "Difendere il lavoro"

"Un bellissimo inizio": così, prima di salire sul palco, il segretario generale della Cgil Maurizio Landini ha definito la prima tappa della mobilitazione unitaria ‘Per una nuova stagione del lavoro e dei diritti’ organizzata da Cgil Cisl e Uil a Bologna. Piazza Maggiore era gremita tanto che, "non riesce a contenere tutti i presenti", stimati in "oltre 30 mila". Da Ferrara è partita una folta e nutrita delegazione di 800 lavoratori e pensionati Cgil dalla provincia con pullman, treno e auto. "Oggi la piazza di Bologna con l’imponente presenza di migliaia di lavoratori e lavoratrici, giovani, pensionate e pensionati – afferma Veronica Tagliati segretaria generale della Cgil di Ferrara – ha espresso tutta l’emergenza che sta vivendo questo Paese, dalla crisi e difficoltà dei servizi essenziali, alla sanità, al pubblico ed alle carenti politiche industriali. Le voci erano tante a testimoniare quanto sia indispensabile agire per la salvaguardia dei posti di lavoro".