Da Ferrara a Corto Maltese: gli eroi di carta di Alberto Lunghini

Un viaggio tra i miti del fumetto di ogni tempo e le passioni di sempre, passioni che parlano anche di cuore biancazzurro e di Spal. L’artista Alberto Lunghini (foto) si racconta con un’esposizione di opere che sono un inno alla storia, ripercorsa attraverso un omaggio ai grandi classici, come: Tex Willer, Diabolik, Nick Carter, Sturmtruppen, Corto Maltese, Popeye. La nuova mostra è stata inaugurata nei giorni scorsi e sarà a disposizione del pubblico, a ingresso gratuito, fino al 13 ottobre nello Spazio Aperto, in via Carlo Mayr 69. Oggi è prevista l’apertura eccezionale fino alle 18,30 (con orario continuato). Dal martedì al sabato gli orari sono 10-13 e 16-20, con chiusura il lunedì.

"Quello che ho voluto proporre è un racconto di vita per immagini, attraverso i ricordi, i personaggi e le opere che mi hanno fatto appassionare all’arte, al fumetto, al disegno. E da cui la mia attività è partita. Perché è tutto partito dal fumetto", ha spiegato Lunghini. All’inaugurazione c’era il maestro Emanuele Taglietti , pittore e cartellonista ferrarese che ha lavorato, tra gli altri, con Federico Fellini, Sergio Leone, Dino Risi, Ettore Scola.