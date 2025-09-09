Da Ferrara un regalo a papa Leone. L’Ordine del Santo Sepolcro gli dona una croce realizzata da Celiberti

Domani, in occasione del compleanno di papa Leone XIV, che sarà il 14 settembre, le Delegazioni di Ferrara e Bologna dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, consegneranno al Santo Padre la Croce realizzata dal Maestro Giorgio Celiberti. Papa Leone XIV riceverà il dono a conclusione dell’udienza generale del mercoledì direttamente dalle mani dell’artista friulano Giorgio Celiberti, classe 1929, che da più di settant’anni si misura con i temi della passione, del dolore e della redenzione. Dalla tragedia dei bambini di Terezìn fino alle attuali guerre che fanno strage di vite innocenti. "La sua arte – spiega una nota dell’arcidiocesi – è un grido di dolore ma anche di denuncia e preghiera affinché non si levi più la mano del fratello sul fratello. Il volto del Cristo crocifisso ha fatto da filo conduttore al suo febbrile lavoro: è sufficiente visitare l’attuale Mostra ’I Volti della Passione’ nella chiesa della Conversione di San Paolo a Ferrara, per rendersene conto".

L’opera intitolata ’Preghiera di Pace’, è un’interpretazione della Croce di Gerusalemme che rappresenta Cristo e le sue piaghe. Di origine bizantina è stata adottata dall’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. La commissione dell’opera e il desiderio di consegnarla, insieme all’artista, in occasione del primo compleanno da Pontefice di Leone XIV è infatti frutto della volontà delle Delegazioni di Ferrara e Bologna. All’evento, insieme al maestro Celiberti e al suo staff, saranno presenti il Delegato di Bologna Com. Pier Giuseppe Montevecchi e il Priore di Ferrara-Comacchio Mons. Massimo Manservigi, che ha curato di recente documentario sulla vita e le opere del Maestro.

"L’opera – spiega una nota – ha le sue radici in due elementi che si rimandano a vicenda. Il primo è il Roveto ardente, dove si manifesta la vicinanza del Signore alle sorti dell’umanità schiacciata e asservita, ma anche l’inizio del riscatto. Difficile non vedere nell’opera anche un richiamo alla corona di spine - roveto anch’esso - luogo di passione per l’umano e di dono della vita. Su questo sfondo il secondo elemento: la Croce di Gerusalemme che richiama le 5 piaghe del Signore; il suo dolore vissuto in condivisione con le sofferenze umane. Una croce, più croci, sulle quali i segni e le lettere interpretano i pensieri e i silenzi dell’uomo che vi è inchiodato sopra ma già risplendono di una luce dorata, preludio al giorno che illuminerà il sepolcro".

Giorgio Celiberti nasce a Udine nel 1929. Si avvicina alla pittura giovanissimo e, a soli 19 anni, partecipa alla Biennale di Venezia del 1948. Dopo gli studi al liceo artistico, lavora nello studio di Emilio Vedova e condivide l’esperienza veneziana con Tancredi, alla pensione Accademia. Dop esperienze a Parigi e Bruxelles, si stabilisce a Londra. Spirito irrequieto, viaggia anche in Messico, Cuba, Venezuela e Stati Uniti, assorbendo influenze e suggestioni internazionali. Tornato in Italia, si stabilisce prima a Roma e poi a Udine, dove apre una nuova fase di ricerca. Accanto alla pittura, si dedica con intensità alla scultura, integrando gesto e materia. Ha esposto in numerose rassegne prestigiose e ha realizzato oltre cento personali.