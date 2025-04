Da Fresu a Cammariere, note d’autore ai lidi. Il festival è servito tra Abbazia e Cattedrale

L’Emilia Romagna Festival celebrerà quest’anno il suo 25° anniversario, con un’edizione speciale che abbraccia due mesi di programmazione e conferma la centralità della rassegna. "Abbiamo sempre cercato di sostenere la nascita di nuovi repertori - ha affermato Massimo Mercelli, fondatore e direttore artistico di Emilia Romagna Festival (Erf) -, così come la rilettura dei capolavori del passato, proponendo brani classici che riconosciamo di valore e quindi attuali, il tutto nel segno di un’identità forte e riconoscibile, che trova in ‘Classico è Contemporaneo’, il claim ufficiale del Festival dallo scorso anno, la sintesi della nostra visione artistica e progettuale". La stagione di eventi è stata presentata nei giorni scorsi e, anche quest’anno, tra le location vi saranno la Piazza della Cattedrale di Comacchio e l’Abbazia di Pomposa nel comune di Codigoro. Due gli appuntamenti nella città lagunare: il 26 luglio sarà protagonista Sergio Cammariere, che con "Sergio Cammariere & Special Guests" presenterà un concerto in cui i suoi celebri brani per pianoforte solo e voce sono affiancati da pezzi in cui è accompagnato da due ospiti speciali: Giovanna Famulari al violoncello e Daniele Tittarelli al sax soprano. Il 28 luglio, invece, sarà di scena Paolo Fresu che, insieme ai Virtuosi Italiani, presenterà "Back to Bach 2.0": un’innovativa fusione tra musica barocca e jazz che esplora le affinità ritmiche e armoniche dei due generi. Ricca la programmazione all’Abbazia di Pomposa. Il primo appuntamento sarà il 4 luglio con Karima che torna protagonista all’ERF con "Karima Bacharach Forever", un omaggio sentito e raffinato al genio di Burt Bacharach. Con Piero Frassi al pianoforte, Francesco Ponticelli al basso elettrico e contrabbasso e Andrea Beninati alla batteria e violoncello, Karima interpreterà alcuni dei suoi brani più iconici, da "I’ll never fall in love again" a "Do you know the way to San Jose", fino a "That’s what friends are for". Il 17 luglio sarà protagonista un’eccellenza della danza italiana, il Balletto di Roma, con "C’era una volta Cenerentola" nel riallestimento del 2024, firmato dal rinomato coreografo Fabrizio Monteverde e arricchito dalle musiche di Georg Friedrich Händel. Il 25 luglio sarà la volta del "Girotto meets Alma", incontro travolgente tra l’estro del sassofonista argentino Javier Girotto e l’Alma Saxophone Quartet, per un viaggio tra tango, improvvisazione e composizioni originali tratte dall’album "Colyseus". Dai ritmi del Sudamerica si tornerà a quelli italiani il 31 luglio con "Un Ballo Liscio", progetto di Riccardo Tesi e Claudio Carboni che percorre un secolo di storia del ballo popolare italiano per eccellenza. L’8 agosto, infine, l’omaggio a Ennio Morricone, nell’interpretazione di Alberto Tafuri, pianista con alle spalle prestigiose collaborazioni da De Andrè ad Elio.

Valerio Franzoni