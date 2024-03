Da Fulton all’omaggio al ‘Duca’. Tutte le stelle del Gruppo dei 10

Jazz, ricordi e inedite collaborazioni. L’inverno è quasi terminato anche per il Gruppo dei 10 e la rassegna ‘Tutte le Direzioni in Winter&Sprigtime’ ha superato la prima parte, entrando nella primavera per gli ultimi appuntamenti di questa edizione. Ed è proprio per accogliere l’arrivo della primavera, che allo Spirito di Vigarano Mainarda è stato organizzato un evento in matinée. Il 24 marzo, a partire dalle 12, si pranzerà prima del concerto del Champian Fulton Trio, che si esbirà nello spettacolo Jazz for a Sunday Afternoon. Nata in Oklahoma, Champian Fulton è considerata una delle più dotate musiciste jazz della sua generazione. Cresciuta con la musica in casa (suo padre era amico di Clark Terry e di Major Holley), nominata "Pianista e Cantante del 2019" dalla rivista Hot House, Champian Fulton affascina il pubblico nelle migliori sale jazz di New York e nelle sale da concerto di tutto il mondo, esibendosi con royalty musicali quali Lou Donaldson, Frank Wess, Scott Hamilton, Buster Williams e Louis Hayes. Allo Spirito sarà accompagnata da Lorenzo Conte al basso e da Andrea Michelutti alla batteria.

Aprile, invece, sarà segnato da novità interessanti. La prima, il 5 aprile, consisterà in ‘Peccato Vinile Special Edition. Radio Ferrara Centrale is back!’. Il direttore del Gruppo dei 10, Alessandro Mistri, e il batterista Ellade Bandini, condurranno la serata con lo scopo di ricordare l’iniziativa risalente al 1975 di Radio Ferrara Centrale, una delle prime radio libere italiane e per anni la prima, unica e importante radio della città estense, che vide tra i suoi collaboratori lo stesso Alessandro Mistri. Durante la serata interverranno diversi ospiti protagonisti di quel progetto e verranno selezionati dei vinili da ascoltare insieme. La rassegna prosegue il 27 aprile con un concerto dal sapore internazionale. In ‘Essentially Ellington. April 29th Duke Ellington 125th Birthday’, si esibisce il gruppo Mmq, ensemble di artisti (Marco Marzola, Nico Menci e Alfonso Vitale) dinamico ed emozionante, con un importante repertorio rivisitato e basato sulla musica di due grandi compositori: Duke Ellington e Billy Strayhorn.

Altra novità. Martedì 30 aprile, il Gruppo dei 10 va in trasferta al Torrione Jazz Club di Ferrara, per un evento organizzato insieme al conservatorio. In occasione della Giornata Internazionale del Jazz, le tre punte di diamante del jazz locale organizzano una serata incentrata sulla storia della musica americana nella sua epopea estense: Ferrara e il jazz: ieri, oggi e domani è il titolo dell’evento. Il cartellone prosegue il 12 maggio, con il Gianni Cazzola Hammond Trio nel concerto ‘The Great Swing Night’ (recupero del concerto del 9 marzo). Al centro, ovviamente, la batteria di Gianni Cazzola, affiancato da Andrea Candeloro (organo Hammond), Attilio Costantino (chitarra elettrica) e il trombettista Cesare Mecca. Venerdì 17 maggio, il Gruppo dei 10 torna ai box, chiudendo la stagione invernale-primaverile con Hugo Aisemberg (pianoforte) e, come special guest, la figlia Aloisa Aisemberg (voce), nel concerto ‘Tanguitudine’, per una serata dedicata al Nuevo Tango. L’evento sarà anche l’occasione per presentare Piazzolla secondo Aisemberg (Dna 2018), insieme a Stefano Zenni, uno dei maggiori musicologi italiani, specializzato in jazz e in musiche afroamericane.