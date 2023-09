Da Guareschi a Tonino Guerra. PierPaolo Pasolini e i suoi riflessi

‘PierPaolo Pasolini, riflessi emiliano-romagnoli’. È questo il titolo della mostra, allestita nelle sale al piano terra di Palazzo Bellini a Comacchio, esposizione che è stata inaugurata domenica mattina. Alla cerimonia del taglio del nastro sono intervenuti l’assessore alla Cultura Emanuele Mari, il presidente del Cineclub Delta del Po Carlo Menegatti, il presidente internazionale di Unìca Rolf Leuenberger e il presidente nazionale di Fedic Lorenzo Caravello.

L’esposizione è stata completata da Giuseppe Mallozzi di Fedic Italia per la parte cinematografica e da Enea Saladini e Diana Mancini di Fedic Delta del Po per la parte fotografica. Pier Paolo Pasolini, poeta, scrittore, regista, sceneggiatore, attore e drammaturgo, è considerato tra i maggiori intellettuali italiani del Novecento. Si distinse in numerosi campi, lasciando contributi anche come pittore, romanziere, linguista, traduttore e saggista. La mostra, visitabile gratuitamente sino al 2 ottobre, rientra nel contesto dell’83ª edizione del Festival Internazionale del Cortometraggio Unìca, tornato a Comacchio dopo 32 anni e che si è aperto ufficialmente domenica sera alla sala polivalente San Pietro. Il Festival, organizzato da Cineclub Fedic Delta del Po in collaborazione con il Rolf Mandolesi Filmclub Merano, con Isco Ferrara e la federazione nazionale Fedic prevede sino alla data di sabato 16 settembre un ricco calendario di iniziative tutte da scoprire con proiezioni, dibattiti, mostre, visite ed escursioni guidate al territorio. Tra gli appuntamenti, la prima edizione del Premio Quilici, dedicato a corti di natura e ambiente, in programma per venerdì alle 21 nella sala polivalente San Pietro a Palazzo Bellini, il Premio Speciale del Rotary Club di Comacchio Codigoro e Terre Pomposiane dedicato ad ambiente e territorio e, appunto, la mostra fotografica allestita alla galleria di Palazzo Bellini. Tutte le informazioni sono disponibili on line (https:unica.movie).

Valerio Franzoni