Dà in escandenza, arrestato in tribunale

Prima lancia un sasso contro la carrozza del treno danneggiando un vetro perché i controllori lo pizzicano senza il biglietto. Poi, il giorno dopo, finito nella camera di sicurezza del comando provinciale dei carabinieri, continua il suo comportamento violento nei confronti dei militari. Lo stesso atteggiamento prosegue durante l’udienza in tribunale. Per questi motivi il giudice ieri ha convalidato l’arresto di un nigeriano di 26 anni e disposto la misura cautelare in carcere. Visto, come detto, il perdurare del comportamento violento e minaccioso, tenuto dall’imputato anche nel corso dell’udienza in aula. Non solo. Il giudice ha disposto nei suoi confronti un accertamento sanitario obbligatorio.