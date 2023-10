Da ‘Incontri’ a ‘Thesauros’ . In fila a Palazzo Diamanti

Si chiudono con 14.438 visitatori le mostre ‘Incontri. 50 anni di fotografie e racconti’ di Guido Harari e ‘Thesauros’ di Agostino Arrivabene, dal 16 luglio al 1° ottobre a Palazzo dei Diamanti, aperto per la prima volta dopo 25 anni anche nel periodo estivo.

La mostra ‘Incontri’, organizzata dalla Fondazione Ferrara Arte e dal Servizio Musei d’Arte del Comune con Rjma Progetti culturali e Wall Of Sound Gallery, ha raccolto 300 scatti del fotografo che in 50 anni di attività ha immortalato i miti musicali di più generazioni, da De André a Vasco Rossi, dai Rolling Stones a Lou Reed, Dylan e Peter Gabriel. ‘Thesauros’, la mostra di Arrivabene, a cura di Vittorio Sgarbi e realizzata dalla Fondazione Ferrara Arte e dal Servizio Musei d’Arte del Comune, ha proposto 40 opere dal 1985 a oggi, fra dipinti, disegni e sculture. Sono stati 78 i giorni di esposizione, con 5 aperture serali straordinarie (fino alle 23.30), anche in occasione del Buskers Festival e di Internazionale a Ferrara. Notevole successo hanno avuto gli eventi “Una serata con Guido Harari” e “Un pomeriggio con Agostino Arrivabene”. "Ferrara è una città della cultura nelle sue infinite espressioni. Guido Harari e Agostino Arrivabene hanno mostrato come un linguaggio d’arte plurimo, di straordinaria qualità, di forte impatto generi curiosità ed entusiasmo nel pubblico", dice il sindaco Alan Fabbri. "L’offerta culturale ed espositiva ora prosegue. Pochi giorni ci dividono dalla mostra di Achille Funi, maestro del Novecento, che aprirà il 28 ottobre, che proseguirà con l’esposizione fotografica di Nino Migliori, con Robert Mapplethorpe e Filippo de Pisis", spiega l’assessore alla Cultura Marco Gulinelli. "Siamo molto soddisfatti del grande successo di pubblico e di stampa", aggiunge Pietro Di Natale, direttore della Fondazione Ferrara Arte. "Questa è stata per me una delle avventure più incredibili in cinquant’anni di attività", dice Guido Harari. "Vedere i visitatori e il loro affetto per la mia pittura e per il mio percorso di quarant’anni, racchiuso nel tesoro di Palazzo dei Diamanti, è stata un’esperienza che non dimenticherò mai", commenta Agostino Arrivabene. Il prossimo appuntamento in cartellone è la sfilata di moda di Francesca Liberatore, il 7 ottobre alle 16.30 (ingresso su invito). La stilista presenta, in collaborazione con il Comune e la Fondazione Ferrara Arte, il suo brand nel giardino di Palazzo dei Diamanti. Alle 19, l’evento proseguirà nell’ex chiesa di San Michele, acquisita dalla famiglia Liberatore nel 2021 e che diventerà la nuova sede del marchio.