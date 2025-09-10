Da Italia’s Got Talent al Poetry Slam. Marangoni in scena al Factory Grisù

Stasera alle 21, il Consorzio Factory Grisù ospita in Sala Macchine Stand–up Poetry, lo spettacolo di e con Lorenzo Maragoni che mescola poesia performativa e comicità, una ’playlist senza musica’ di testi che parlano d’amore, lavoro, arte e naturalmente poesia, ad Ingresso gratuito. Lo spazio è accessibile e privo di barriere architettoniche. L’evento rientra nella IV edizione del festival ’Poetry Slam, dalla parola scritta all’atto poetico’, a cura di Officina Teatrale Actuar in collaborazione con PoeMare Aps.

Stand–up Poetry è un format agile e diretto: un’ora tra reale e surreale, in equilibrio fra spoken word e stand–up comedy, per scoprire un modo nuovo e pop di ’fare poesia’ dal vivo. Testi originali, ritmo, ironia e lirismo convivono in scena, costruendo un dialogo ravvicinato con il pubblico.

Poeta, autore e performer, campione nazionale italiano di Poetry Slam 2021 e campione del mondo 2022 (Poetry Slam World Cup – Parigi), Lorenzo Marangoni, nato a Terni nel 1984, ha un percorso che intreccia teatro e ricerca: co–fondatore e regista della compagnia Amor Vacui (menzione speciale Premio Scenario 2017), collabora con Teatro Stabile del Veneto e La Piccionaia.

Nel 2023 ha pubblicato il libro di poesie ’Poesie, però non troppo’ (Interno Poesia). Maragoni è noto al grande pubblico anche per la partecipazione a Italia’s Got Talent 2022, dove si è presentato come ’poeta contemporaneo’, portando la slam poetry in TV con linguaggio accessibile e incisivo.

’Poetry Slam, dalla parola scritta all’atto poetico’ è la rassegna ferrarese che, fino al 12 settembre, unisce laboratori e spettacoli dedicati alla poesia performativa, con focus sui giovani e sulla partecipazione attiva.