Nella stanza di un santo
Massimo Pandolfi
Nella stanza di un santo
Ferrara
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Tir falcia famigliaStefano BenniAllerta temporaliChiude negozio storicoBagnino rugbistaDegrado a Modena
Acquista il giornale
CronacaDa Italia’s Got Talent al Poetry Slam. Marangoni in scena al Factory Grisù
10 set 2025
FEDERICO DI BISCEGLIE
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ferrara
  3. Cronaca
  4. Da Italia’s Got Talent al Poetry Slam. Marangoni in scena al Factory Grisù

Da Italia’s Got Talent al Poetry Slam. Marangoni in scena al Factory Grisù

L’evento, mescola poesia performativa e comicità per coinvolgere il pubblico .

L’evento, mescola poesia performativa e comicità per coinvolgere il pubblico .

L’evento, mescola poesia performativa e comicità per coinvolgere il pubblico .

Per approfondire:

Stasera alle 21, il Consorzio Factory Grisù ospita in Sala Macchine Stand–up Poetry, lo spettacolo di e con Lorenzo Maragoni che mescola poesia performativa e comicità, una ’playlist senza musica’ di testi che parlano d’amore, lavoro, arte e naturalmente poesia, ad Ingresso gratuito. Lo spazio è accessibile e privo di barriere architettoniche. L’evento rientra nella IV edizione del festival ’Poetry Slam, dalla parola scritta all’atto poetico’, a cura di Officina Teatrale Actuar in collaborazione con PoeMare Aps.

Stand–up Poetry è un format agile e diretto: un’ora tra reale e surreale, in equilibrio fra spoken word e stand–up comedy, per scoprire un modo nuovo e pop di ’fare poesia’ dal vivo. Testi originali, ritmo, ironia e lirismo convivono in scena, costruendo un dialogo ravvicinato con il pubblico.

Poeta, autore e performer, campione nazionale italiano di Poetry Slam 2021 e campione del mondo 2022 (Poetry Slam World Cup – Parigi), Lorenzo Marangoni, nato a Terni nel 1984, ha un percorso che intreccia teatro e ricerca: co–fondatore e regista della compagnia Amor Vacui (menzione speciale Premio Scenario 2017), collabora con Teatro Stabile del Veneto e La Piccionaia.

Nel 2023 ha pubblicato il libro di poesie ’Poesie, però non troppo’ (Interno Poesia). Maragoni è noto al grande pubblico anche per la partecipazione a Italia’s Got Talent 2022, dove si è presentato come ’poeta contemporaneo’, portando la slam poetry in TV con linguaggio accessibile e incisivo.

Poetry Slam, dalla parola scritta all’atto poetico’ è la rassegna ferrarese che, fino al 12 settembre, unisce laboratori e spettacoli dedicati alla poesia performativa, con focus sui giovani e sulla partecipazione attiva.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata