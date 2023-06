Da Ivan Cattaneo a Tracy Spencer: è la Notte Rosa

COMACCHIO

Ai Navigli di Milano, il 30 maggio scorso, la riviera dell’Emilia-Romagna ha presentato ‘Pink Fluid’, la Notte Rosa 2023 in programma il 7 e 8 luglio prossimi. Il ‘Capodanno dell’estate’ che coinvolgerà non solo il litorale emiliano-romagnolo, ma anche diverse realtà dell’entroterra, avrà quest’anno un testimonial d’eccezione come Claudio Cecchetto. Comacchio prevede, per uno dei fine settimana più attesi dell’estate, due serate speciali che si terranno a Lido delle Nazioni. A salire sul palco, il 7 luglio, sarà il noto rapper Clementino; la serata dell’8 luglio, invece, sarà dedicata a ‘I Mitici Anni 80’: protagonista sarà un ‘poker’ d’eccezione composto da Ivan Cattaneo, Johnson Righeira, Tracy Spencer e i Rockets. Per tutto il weekend, inoltre, anche la cultura si tinge di rosa con aperture straordinarie ed eventi rivolti a tutti. Alla conferenza stampa di presentazione milanese, per Comacchio è intervenuto l’assessore al Turismo Emanuele Mari che ha illustrato gli eventi della città lagunare e dei suoi Lidi; inoltre, come delegato dalla Provincia di Ferrara, ha riassunto le principali iniziative che avranno luogo nel Ferrarese. Presente anche il coordinatore della cabina di regia di Destinazione Turistica Romagna Gianfranco Vitali, che ha sottolineato i segnali positivi in termini di crescita delle prenotazioni.