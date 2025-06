Da lassù. Ludovico vede tutto prima degli altri

"Chi vuole andare a torno, a torno vada: / vegga Inghelterra, Ongheria, Francia e Spagna; /a me piace abitar la mia contrada". L’ha ammesso, Ludovico. L’ha ammesso nella sua Satira III. Andate dove vi pare: io resto qui, ad "abitar la mia contrada". Forse è per questo che lo ritroviamo ancora dove l’abbiamo lasciato lo scorso anno. Il più grande tifoso del Palio, al centro della piazza, in cima alla sua colonna. Lassù, dove non arrivano polvere, cori, insulti o acclami, sguardi indiscreti; dove l’immagine è nitida, totale. Sa prima di noi chi perde e perché. Sa prima di noi quanto pubblico ha partecipato a questa edizione del Palio. Lassù, sul cucuzzolo della corte, sta Ludovico Ariosto: noi giù nella piazza, a respirare polvere, ascoltare cori, insulti o acclami. A fuggire sguardi indiscreti, a indirizzarli a nostra volta. A scacciare la zanzara avida sulla spalla dell’amico, mentre altre tre ne bramano la caviglia. Siamo in piazza, con la nostra visione parziale, soggettiva. I più appassionati sono arrivati per tempo, guadagnandosi la posizione migliore. "Tienigli il posto, che arriva tardi". Ci sediamo qui? Davanti c’è una bandiera: "non è che puoi abbassarti? Non vedo!". Ariosto sta lassù e noi siam giù, a non capire chi ha vinto, se la partenza è invece falsa. Sì, okay, ma quante partenze false? E il putto arrivato ultimo? A che contrada appartiene? E la putta che si è ritirata? Ti avanza mica dell’Autan? È il sudore del Palio: ma quanto è bello? È adrenalinico ma anche estetico, è il colpo d’occhio dell’anello di Piazza Ariostea, illuminato a giorno mentre fuori cala la sera. Com’è calato il fischio d’inizio della finale di Champions League. Partita e Palio insieme: la malasorte di un contradaiolo interista. Ogni tanto tifare per una squadra che perde ha i suoi vantaggi. Qualcuno ha preferito divano, pizza e finale. Qualcun altro, invece, guardandosi la partita sul cellulare, si è gustato il Palio in piazza. Ma c’è anche chi (e sono stati in molti), della partita, se n’è infischiato. Così abbiamo fatto noi. Così ha fatto l’Ariosto. Chiedi al poeta: magari, a lui, un po’ di Autan è avanzato.

f. f.