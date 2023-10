Da Lisbona al Torrione tra le note. Allievi dei Conservatori sul palco

E’ grazie al programma Erasmus + Blended Intensive Program, sotto l’acronimo di Bip che questa settimana un gruppo di studenti dell’Universidade Lusíada di Lisbona possono studiare e confrontarsi con i colleghi italiani ed esibirsi in concerto al Torrione Jazz Club. L’evento oggi, alle 18, in un momento di preziosa e costruttiva condivisione aperto al pubblico e ad ingresso libero.

Il programma Erasmus + infatti prevede, oltre all’ormai tradizionale semestre all’estero come esperienza di studio universitario in un paese della comunità europea, anche progetti di scambio intensivo di più breve durata, in cui un gruppo di studenti, accompagnati da un docente, visitano un paese partner e realizzano un progetto musicale di approfondimento, con relativo concerto finale, con lo scopo di conoscere i repertori tradizionali dei paesi partecipanti al progetto. Cinque studenti del dipartimento jazz e musica moderna dell’ Universidade Lusíada di Lisbona, sono arrivati a Ferrara lunedì e in questi giorni si stanno esercitando insieme ad altrettanti studenti del Dipartimento Jazz del Conservatorio Frescobaldi di Ferrara per costituire una formazione mista che questa sera, alle 18, al Torrione Jazz Club si esibirà in un repertorio basato su alcuni brani jazz della tradizione afro-americana e altri delle rispettive culture d’origine, allo scopo di approfondire nuovi repertori e sviluppare nuove sonorità. La formazione degli studenti è coordinata dal prof. Achille Succi del Conservatorio di Ferrara, e dal prof. Nuno Costa dell’ Universidade Lusíada di Lisbona. Gli studenti di Lisbona sono: Anaís Dias (voce), Alexandre Castaldo (sassofono), Pedro Lopes (pianoforte), Pedro Matos (basso elettrico), and João Ventura (batteria), mentre del Frescobaldi partecipano: Elisa Giovanditti (voce), Davyd Turchanovich (sassofono), Martino Dondi (chitarra), Zeno Zucchelli (basso elettrico), Nicola Magri (batteria). Lo scambio proseguirà poi a novembre, dal 19 al 24, quando un gruppo di studenti del Frescobaldi, insieme ai colleghi finlandesi della Metropolia UAS di Helsinki e dell’ Accademia Siena Jazz si recheranno a Lisbona.