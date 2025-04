Da Londra al Guercino. A Cento il Premio Mahon

La città di Cento non ha dimenticato il grande storico dell’arte Sir Denis Mahon, già suo cittadino onorario, il cui ruolo è stato fondamentale per il rilancio degli studi sul Guercino, e così è stata scelta la data simbolica del 24 aprile, giorno della sua scomparsa nel 2011, per annunciare un’iniziativa che intende onorarne al meglio la memoria, raccogliendo il testimone del suo impegno a favore delle giovani generazioni. In accordo con la Sir Denis Mahon Foundation di Londra, infatti, dal 2025 sarà il Comune di Cento a promuovere il prestigioso Mahon Essay Prize, un riconoscimento in denaro per un saggio inedito di storia dell’arte, riservato agli studiosi under 30, dal 2010 al 2023 sostenuto dalla Fondazione londinese, che ora con piena soddisfazione ne ha affidato l’eredità morale alla città emiliana.

Come disposto dalla Giunta nella seduta del 17 aprile, l’organizzazione del progetto sarà dunque d’ora in poi sostenuta dall’assessorato alla Cultura con il coordinamento del Centro Studi Internazionale Il Guercino, grazie all’ entusiastica disponibilità da parte dei membri del suo comitato scientifico e all’appoggio della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento che, condividendo pienamente la finalità di promuovere lo sviluppo degli studi di storia dell’arte e di sostenere la ricerca dei giovani, erogherà la borsa di studio prevista dal premio, che per questa edizione sarà di 2.000 euro.

"La Sir Denis Mahon Foundation è molto felice – dicono Orietta Benocci e Adam e Suzanne Marriott, trustees della Foundation – che il Centro Internazionale di Studi il Guercino voglia rilanciare il Sir Denis Mahon Essay Prize, che è stato creato il 10 novembre 2010 in occasione del centesimo compleanno di Sir Denis per onorare la sua vita dedicata al lavoro e alla ricerca sul Guercino e sul Seicento. Siamo onorate che la sua Fondazione abbia potuto portare avanti il premio per più di un decennio dopo la sua morte, e siamo entusiaste che il Prize sia ora promosso dalla città natale del suo amato Guercino".

Il bando, che in continuità con le precedenti edizioni ne riprende in gran parte le linee guida, sarà pubblicato e divulgato entro il mese di maggio prossimo, mentre l’assegnazione del premio è prevista per il giorno 8 novembre, compleanno di Sir Denis, un evento che, avendo egli mantenuto per oltre sessant’anni un legame di amicizia e frequentazione con la città del Guercino, già in diverse occasioni è stato festeggiato dai centesi. Ricordiamo inoltre che nel 2016 un’edizione del premio vide il momento conclusivo di assegnazione proprio a Cento, con una cerimonia ambientata nella Chiesa di san Lorenzo.

l. g.