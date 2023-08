"Da Mattarella un messaggio eccezionale"

"La visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è un fatto eccezionale, che rende il senso dell’importanza della testimonianza di don Minzoni e valore a chi, tutti i giorni, ricordando le sue parole, segue il suo esempio". Il sindaco di Argenta, Andrea Baldini, non ha ancora smaltito l’adrenalina dell’arrivo prestigioso del capo dello Stato nella sua cittadina per rendere omaggio al prete che seppe dire no a Mussolini, assassinato da alcuni fascisti locali perché aveva osato contrapporre il modello cristiano di educazione dei giovani a quello del regime appena nato e non aveva avuto alcun timore a criticare i metodi violenti del fascio locale. Il 23 agosto 1927 a 38 anni si era spenta la vita di un prete coraggioso, entrato nella storia dell’antifascismo e del mondo cattolico, il primo sacerdote argentano che diventerà santo. L’avvento del presidente Mattarella, il quarto capo dello Stato dal dopoguerra a oggi in visita ad Argenta, rappresenta l’apice delle manifestazioni del centenario della morte, ma gli eventi non sono finiti. Ieri il sindaco Andrea Baldini, l’assessore alla Cultura Giulia Cillani e un gruppo di scout di Argenta, guidati da Davide Mancini, sono andati ad Asiago. Adesso è una località turistica celebre in tutto il mondo, sulle Dolomiti bellunesi, al confine con il Trentino, ma negli anni Dieci del Novecento si trovava, dopo l’Offensiva di primavera nella Prima guerra mondiale, nella terra di nessuno e subì dei terribili bombardamenti che la rasero completamente al suolo. "E’ qui – spiega il sindaco Baldini – che ricevette il battesimo del fuoco. Don Giovanni, all’epoca giovanissimo prete, era cappellano militare, si distinse per coraggio e sensibilità verso i commilitoni, guadagnandosi una medaglia al valore". Il viaggio ad Asiago è in collaborazione con il Cai: in quota sarà apposta una targa in ricordo di don Minzoni, sacerdote coraggioso ed eroe di guerra. Fa parte delle tante iniziative del Centenario. Ad Argenta era arrivato nel 1910, inviato al fronte sull’altopiano di Asiago, vive in prima persona la brutalità della guerra di trincea. Nel maggio 1917 scrive: "Ancora distruzione, ancora stragi, ancora massacri, carneficine e poi nuovi anniversari di sangue e di dolore con sempre dinanzi il fantasma gigantesco di questo lento terribile suicidio di una civiltà atea, immorale, che si dilania da se stessa". In ottobre nel teatro dei Fluttuanti si terrà un convegno, sempre in ottobre si costituirà la commissione incaricata della relazione per valorizzare il personaggio, che sarà allegata alla causa di beatificazione, annunciata in duomo dal vescovo di Ravenna monsignor Lorenzo Ghizzoni, al termine della funzione religiosa officiata dal cardinale Matteo Maria Zuppi.

"L’arrivo del presidente Mattarella è stato un onore e motivo d’orgoglio – riprende il sindaco Baldini – Don Minzoni è stato ucciso per il suo servizio, la sua testimonianza di prete libero. L’anno del Centenario ci ha regalato dei momenti di progettazione, approfondimento, incontro e riflessione importantissimi. Questa è la settimana più istituzionale del Centenario, e da qualche punto di vista più emozionante, perché grazie alle celebrazioni, e alla presenza ad Argenta di tante personalità, gli argentani hanno potuto condividere la memoria di don Minzoni ben oltre i "suoi" luoghi, Argenta e Ravenna. Questa emozione la stiamo raccogliendo da giorni, cercando di mettere il massimo impegno nell’organizzazione di queste giornate. Come sempre, posso dire con orgoglio, che non siamo al lavoro solo noi, sono al lavoro tutti gli argentani: gli uffici comunali, la Curia, il vescovo di Ravenna Lorenzo Ghizzoni e la parrocchia di San Nicolò, don Fulvio e tutti i parrocchiani, il Centro giovanile, gli Scout CNGEI Argenta-Bondeno, Masci e Scout, la Pro Loco e il comitato Lungo le Strine, tutte le associazioni che dal primo giorno hanno deciso di collaborare".

Franco Vanini