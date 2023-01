Da medie a elementari, ecco la nuova scuola

Il 9 gennaio inaugura a Poggio Renatico la nuova scuola restaurata, ex media che diventa elementare. Un momento di cerimonia alle 8.15 prima dell’entrata a scuola dei bimbi. "E’ stato un intervento importante di riqualificazione a quella che nel tempo era stata la scuola media - spiega l’assessore Serena Fini - La riorganizzazione degli spazi che ci eravamo posti come obiettivo in questa legislatura era di destinare la struttura a scuola elementare. Scelta dettata dal fatto che è il plesso scolastico più grande e ha spazi molto adeguati per ospitare i 320 bambini che abbiamo attualmente alle elementari". Il primo step era stato fatto l’anno scorso con l’inaugurazione della scuola media.

"Questa ristrutturazione rende l’edificio come nuovo. La inauguriamo lunedì, entreranno i bimbi della primaria e ci sarà il taglio del nastro - prosegue -Questa struttura è costata circa 800.000 euro di cui circa 420.000 provenienti da finanziamenti statali e regionali e il rimanente è rappresentato dalle finanze comunali accantonate negli anni. Si tratta di un intervento iniziato nel 2021, anticipando nel 2018 i lavori per il rifacimento completo del tetto. Altra cifra che se unita, porta a contare un milione di euro. Nel 2021 è stato eseguito l’intervento strutturale più importante andando a fare il cappotto alla scuola e la riqualificazione dal punto di vista dell’efficientamento energetico. Nel 2022 sono seguiti interventi più funzionali come il cambio degli infissi, delle porte, dei pavimenti e i bagni che erano vecchi di 40 anni. Il risultato è una scuola dov’è stato mantenuto lo scheletro ma cambiato tutto il resto, compresa la tinteggiatura scegliendo un colore neutro per l’esterno e inserzioni colorate attorno alle finestre e dentro, una scuola colorata, vivace e allegra. Al pano terra i pavimenti sono verdi, con una parete dello stesso colore, a al primo piano, arancioni con parete color pesca. Struttura che dovevamo inaugurare a settembre ma che a causa del caro energia, all’aumento dei prezzi ma soprattutto al fatto che non arrivavano i materiali, abbiamo visto allungarsi i tempi". E si pensa al terzo step. "Lo iniziamo subito e sarà il cantiere della scuola che è stata liberata - dice la Fini - Si parla della ristrutturazione e rifacimento della scuola che era stata ricostruita post sisma e che diventerà la nuova scuola dell’infanzia. C’è già un progetto molto bello e all’avanguardia dove metteremo altri 400.000 euro per adeguare gli spazi ai bambini più piccoli. Si prevede poi il passaggio dei bambini dall’attuale materna a quella nuova e alla fine avremo un ultimo step che sarà mettere mano alla ex materna per allestire la mensa e altre aule a disposizione dei bambini". Momentaneamente dovranno dunque mangiare in classe.

Laura Guerra