Da Michael Jackson a Hendrix. Viaggio tra i giganti della musica

Serata da tutto esaurito al Teatro Nuovo (piazza Trento Trieste, 52) per l’evento organizzato dall’Università di Ferrara in occasione dell’avvio delle attività didattiche. Un’ora di grande spettacolo con ‘The Kings of Pop in Jazz’, concerto che ha proposto brani iconici che hanno conquistato generazioni di giovani e toccato il cuore di grandi jazzisti. Sul palcoscenico l’Orchestra Nazionale Jazz dei Conservatori Italiani (Onj), composta dai più talentuosi giovani musicisti provenienti dai conservatori di tutta Italia e diretta dal Maestro Pino Jodice, che ha proposto in chiave jazz brani di artisti come Michael Jackson, Sting, Jimi Hendrix e Bruno Mars, regalando al pubblico un mix di sonorità che spaziano dal pop al jazz. "Il jazz è un genere che incarna l’innovazione e la sperimentazione, valori fondamentali per la nostra università. Come studenti e studentesse sarete chiamati a sfidare il pensiero convenzionale, a esplorare nuovi orizzonti e a cercare soluzioni creative per le sfide del mondo in continuo cambiamento", le parole della rettrice Laura Ramaciotti in occasione dell’evento. Il concerto era gratuito per tutte le studentesse e gli studenti dell’Ateneo.