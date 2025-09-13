"Da Nanni (Pd) dichiarazioni crudeli"

Charlie Kirk, trentenne, padre di due figli, leader emergente del movimento conservatore americano, è stato assassinato durante un meeting in un campus universitario nello Utah. Era lì non per insegnare, indottrinare o imporre le proprie idee, ma per iniziare una delle sue consuete campagne nelle università americane, tutte all’insegna dello slogan ‘prove me wrong’ (provami che sto sbagliando). E in questi anni, come si vede in centinaia di video sui social media, ha parlato delle sue convinzioni con tutti, e ha accettato da tutti, nessuno escluso, le contestazioni. Molte affermazioni di Kirk erano provocatorie, o eccessive, altre condivisibili; altre ancora, come il possesso delle armi, previsto nella costituzione americana, fanno parte di un contesto culturale che in molti aspetti è lontano dal nostro, e mai modificato in 250 anni da nessun presidente. Resta da chiedersi se spegnere una voce scomoda con una fucilata sia da considerare normale nel confronto politico, oppure invece un ulteriore gradino per scendere a un livello che nel nostro paese abbiamo conosciuto non troppo tempo fa durante gli anni di piombo.

A Ferrara, il consigliere comunale Pd Davide Nanni ha commentato così l’omicidio di Kirk: "È stato freddato con un fucile di precisione: chi è causa del suo mal ...". Ci si chiede se questa affermazione, che vuole essere ironica ed è semplicemente crudele, esprima la posizione del Pd. Oppure come nel caso della solidarietà data e poi tolta all’assessore Cristina Coletti, dobbiamo aspettarci un ripensamento, sperando sia migliore del precedente.

Segreteria comunale Forza Italia