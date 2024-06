Da Napoli fino al Castello. C’è la pizzeria Da Michele

Da Napoli a Ferrara: è stata inaugurata oggi in corso Martiri della Libertà la pizzeria ‘Da Michele’, che attualmente – con la nostra città – conta 55 sedi nel mondo. La tradizionale Margherita napoletana, dunque, si potrà gustare con vista sul suggestivo Castello estense. Sotto i portici di una delle vie più passeggiate del centro, in quella che storicamente è stata la sede di Este Sport, la grande famiglia di ‘Antica pizzeria Da Michele in the world’, nata per volere dei Condurro nel 1870, ha realizzato il suo nuovo locale, dopo aver aperto a Dubai, New York, Tokyo, Los Angeles, Londra e Berlino (oltre, naturalmente, a Napoli). "Un ringraziamento particolare va agli imprenditori di ‘Antica pizzeria Da Michele in the world’ per aver deciso di investire sul nostro territorio, scegliendo un luogo che da tempo era sfitto", dice il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri. Al taglio del nastro era presente l’assessore Angela Travagli, che ha ribadito come questa inaugurazione sia importante, anche per aver creato occupazione. Quella di Ferrara è la 55esima sede aperta nel mondo.