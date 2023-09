Da New York all’Ucraina, un mondo in jazz

Molto jazz newyorkese, ma anche da San Francisco, con qualche incursione di musica latina, senza dimenticare il jazz europeo, inclusa la presenza di un musicista ucraino, per una serata di solidarietà. Sta per iniziare la venticinquesima edizione della stagione jazzistica del Jazz Club di Ferrara: ‘Ferrara in Jazz 2023-2024’. Dal 6 ottobre, il torrione San Giovanni torna ad ospitare grandi nomi del jazz e giovani talenti per sette mesi di programmazione, con oltre 80 concerti, accompagnati da eventi culturali collaterali. Una cornice unica e affascinante, quella del torrione rinascimentale, che riapre le porte della rassegna realizzata con il contributo del ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Ferrara, Endas Emilia-Romagna e con il sostegno di numerosi partner privati.

"Il Jazz Club è un luogo in cui si impara ad ascoltare la musica – afferma il presidente, Federico D’Anneo – ma è anche un luogo di aggregazione, formazione e divertimento. Insomma, non proponiamo solo musica: il nostro programma prevede arti visive, mostre, temi sociali". Un programma che – come spiega il direttore artistico Francesco Bettini – segue tre linee sostanziali, praticamente ogni venerdì, sabato e domenica, e già definite fino al 23 di dicembre (la seconda parte della rassegna verrà presentata a gennaio). Il sabato è riservato ai concerti dei ‘grandi nomi’ – "per permettere al pubblico che viene da fuori di raggiungerci: viene gente anche da più di 200 chilometri di distanza" – mentre la rassegna della domenica è per la maggior parte gestita da ‘Istantanea’. Durante gli oltre ottanta appuntamenti, si alterneranno sonorità standard ad altre contemporanee e sperimentali, regalando l’opportunità di poter fruire di un’ampia offerta musicale. In cartellone, si segnalano artisti di spicco come: Ohad Talmor, Jerome Sabbagh, Dany Noel, Steph Richards, Trio Grande, Jim Snidero, Bill Carrothers, The Band Plus, Joey Calderazzo, Arno Krijer, Florian Arbenz, Mark Giuliana, Fabrizio Bosso, Alessandro Presti, Roberto Gatto…

Spazio anche a progetti originali di talenti del nostro territorio nazionale e locale, mantenendo in essere la collaborazione con il dipartimento jazz del conservatorio Frescobaldi, sia in ambito didattico, che ospitando la rassegna ‘Fresh & Bold’. Non mancheranno iniziative legate alla sensibilizzazione di temi legati al sociale e al climate change: mercoledì 9 dicembre, in occasione del concerto del pianista ucraino, Vadim Neselovskyi, sarà presentata l’attività del progetto ‘Med Care for Ukraine’ di Mediterranea Saving Humans, di cui è socio il vicepresidente del Jazz Club, Andrea Firrincieli. Inoltre, per concludere la prima parte della stagione, Torrione ospita la mostra ‘Amazzonie’, a cura di Mauro Cichetti, collettiva sul polmone verde del mondo, messo a nudo attraverso i punti di vista di autorevoli fotografica e ricercatori italiani e brasiliani.

Dulcis in fundo, va segnalata la collaborazione con Endas Emilia-Romagna, per l’organizzazione di mostre di giovani artisti emergenti: la prima sarà quella dell’illustratrice Olivia Santimone. "Quello del Torrione è un lavoro immenso – chiosa l’assessore alla cultura Marco Gulinelli – c’è una grande capacità di sviluppare sinergie all’interno del Jazz Club, ma il successo di questo progetto è dimostrato anche dalla capacità di raggiungere, con continuità, un pubblico numeroso".