Da Novelli a Orlando, all’indimenticato Gibì. Ecco i giorni del ricordo

Sono giorni della memoria e dell’incontro, i primi di giugno, per i veterani del mondo Spal. Dieci anni fa oggi moriva Carlo Novelli, capostipite di una famiglia che ha vestito i colori biancazzurri per tre generazioni. Già ala di Fiorentina e Napoli tra le altre, Carlo venne lanciato dalla Spal negli anni Cinquanta e vi ritornò a fine carriera nei Sessanta. Poco dopo fu la volta del fratello Alberto, centrocampista negli anni della C con Paolo Mazza. Uno spazio di una quindicina di anni ed ecco suo figlio Fabio, lui pure mediano-mezz’ala. E di recente è toccato al figlio della figlia di Carlo, che di cognome però fa Cavallini e di nome Edoardo, e che ha frequentato le giovanili biancazzurre prima di passare al Corticella in serie D. Il ragazzo ha disputato un campionato pieno nel suo ruolo di terzino sinistro sfiorando la promozione persa solo nella finale playoff contro Ravenna. Edoardo viene così a consolidare un primato “famigliare” che non sarà semplice da superare.

Stasera la Nazionale di Spalletti affronta intanto la Turchia a Bologna e quindi sono anche i giorni di Alberto Orlando, centravanti della Spal in un anno di B che vide i ragazit di Mazza sprofondare nella loro prima serie C del dopoguerra proprio perché l’ex capocannoniere di serie A si ruppe in ritiro e non gioco’ mai. Contro la Turchia, Orlando riuscì nell’impresa di segnare 4 reti in azzurro nel 6-0 finale: anche allora curiosamente si giocava a Bologna. Era il 1962 e il poker poi imitato da Riva e Bettega costituisce ancora record.

A festeggiare la Spal del bel tempo andato, sabato prossimo si tiene il consueto ritrovo conviviale a casa Fabbri. Dopo la morte di Gibì, i figli hanno voluto continuare la tradizione di ospitare esponenti della Spal e del Real Vicenza che sono ormai cari amici di famiglia. Battista se ne andò nove anni fa, e modo migliore per ricordarlo proprio non c’è. Insomma, per il pranzo a casa di Gibì Fabbri è tutto pronto per la grande rimpatriata con gli indimenticati ex, tra un bicchiere di buon vino,

un ottimo piatto ferrarese,

ma soprattutto con i tanti ricordi dei tempi passati in maglia biancazzurra, quelli

che fecero battere i cuori

di una intera città e della sua provincia.

red.cro.