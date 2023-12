Da oggi, tre giorni con le audizioni

E’ in arrivo da oggi al 29 dicembre 2023 la nuova edizione del “Winter Festival Audition”, tre giorni di studio e valutazione intensiva con la possibilità di audizioni con Accademie internazionali e la possibilità di partecipare a lezioni di danza tenute dai migliori insegnanti. L’iniziativa a cura di Art Studio Danza e organizzata in collaborazione con la docente Antonella Mandanici, punto di riferimento italiano per le audizioni di danza classica al livello europeo, si svolgerà nella sede del Gruppo danza “Il Cigno” diretto da Melania Durca in piazza San Giorgio 12 (interno 4) a Ferrara. Il festival, che gode del patrocinio del Comune, si concluderà con una serata nella Sala Estense di piazza Municipio il 29 dicembre prossimo. Nell’occasione i candidati si esibiranno in una coreografia di repertorio balletto classico. Il teatro sarà aperto gratuitamente al pubblico. Winter Festival si pone come un’occasione di incontro, crescita e scambio per tutti coloro che operano nel mondo della danza, che siano allievi, futuri insegnanti o direttori di rinomate Accademie. Questa edizione segna il traguardo del nono anno di questo importante evento. Gli organizzatori hanno già ricevuto richieste di candidati provenienti da Praga, Bucarest e Toronto, oltre a numerose richieste provenienti da tutta Italia, raggiungendo il numero massimo di capienza della sede. Le Audizioni sono divise in due: principianti dai 10 ai 13 anni; intermedio-avanzato

dai 14 in su.