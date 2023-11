Da Padova per studiare, un mezzo speciale per lui

È una piccola storia che racconta una grande conquista. Giovanni Cuccato è un pendolare come tanti. Ma a differenza dei suoi colleghi, ha una ridotta capacità motoria che gli deriva dalla nascita prematura. Ha solo 19 anni, ma una determinazione di ferro. Che gli è valsa, grazie all’intervento del Comune, una grande conquista: sarà attivato per lui tre volte alla settimana un servizio dedicato di ‘trasporto sociale’ che lo condurrà in facoltà. Sì, perché Giovanni non ha voluto nonostante la sua paralisi cerebrale, rinunciare al sogno di iscriversi all’università e frequentare il corso di Scienze della comunicazione. Anche per la mamma del ragazzo, Erika Bonafante, quello di ieri è stato un giorno di svolta.

"Grazie alla sensibilità manifestata dall’amministrazione comunale, dal sindaco Alan Fabbri e dall’assessore Cristina Coletti – ha dichiarato la madre del ragazzo – si è dimostrato come le istituzioni sono in grado di dare riscontro efficace alle esigenze dei più fragili". L’accompagnamento è stato richiesto dalla famiglia Cuccato, che non riuscendo a trovare un servizio adatto a rispondere ai bisogni del figlio si è rivolta tramite email a sindaco e assessore. A svolgere materialmente il servizio saranno i volontari della protezione civile, tre giorni alla settimana appunto. "Giovanni – dichiarano sindaco e assessore – ha sempre dimostrato determinazione e idee chiare. L’avvio delle lezioni universitarie segna l’inizio di un capitolo di vita importante e come amministrazione vogliamo fare in modo che questo ragazzo possa avere le migliori condizioni di formarsi, sviluppare e affinare le sue abilità, nella nostra città, che lo ha accolto a braccia aperte. Da quando è arrivata al sindaco la richiesta della famiglia Cuccato, ci siamo immediatamente attivati per trovare la soluzione che oggi, in breve tempo rispetto al ricevimento della sollecitazione, abbiamo inaugurato. Un grazie va l’associazione volontari Protezione civile che con sensibilità ha colto immediatamente questa necessità, trasformandola in opportunità".