Da passione a business di successo. I trent’anni dell’azienda Lef Group

Dalla passione per l’elettronica all’Energia del Futuro. L’azienda Lef Group rappresenta 30 anni di innovazione. La realtà industriale è nata da un’idea e dalla passione di Leonardo Frabetti, è oggi un punto di riferimento nel panorama nazionale dell’energia rinnovabile. Tutto ha inizio 30 anni fa, il 10 gennaio del 1995, quando Leonardo, affascinato da tutto ciò che è tecnologia, decide di trasformare la sua passione e i propri studi in un’attività imprenditoriale, iniziata con la produzione di schede elettroniche, passando poi al campo delle energie rinnovabili, a cominciare da quella eolica per poi giungere al fotovoltaico.

Negli anni, l’azienda è cresciuta costantemente, specializzandosi nella progettazione, installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici, ma sviluppandosi anche per quanto riguarda la costruzioni di impianti di riscaldamento e illuminazione, per il recupero e il riutilizzo dell’acqua, l’installazione di colonnine di ricarica per le auto elettriche e la progettazione di impianti di automazione industriale. Grazie all’esperienza maturata nel settore e alla collaborazione di numerosi fornitori esterni, Lef Group è in grado di offrire soluzioni personalizzate e altamente efficienti, in grado di soddisfare le esigenze di ogni cliente, dal privato alla grande industria.

L’azienda si è contraddistinta negli anni soprattutto per la professionalità nel seguire i progetti presentati ai propri clienti dall’ideazione iniziale all’esecuzione finale: ogni progetto viene studiato e realizzato su misura, tenendo conto delle specifiche esigenze del cliente.

Lef Group è una garanzia per l’impegno di un futuro sostenibile: grazie agli impianti fotovoltaici, è possibile ridurre significativamente le emissioni di CO2. Fra le sfide dell’immediato prossimo futuro, quella che la Lef Group è chiamata ad affrontare c’è sicuramente quella della installazione di colonnine di ricarica: "L’auto elettrica - spiega Leonardo Frabetti - rappresenta un fattore di curiosità, stiamo vendendo diverse colonnine, ma la strada che ci dovrebbe portare ad abbandonare i combustibili fossili è ancora lunga, dato che soprattutto nel nostro paese mancano le infrastrutture per quanto riguarda le linee elettriche, per evitare problemi di sovraccarico. Noi come Lef puntiamo sulla qualità e l’affidabilità fornendo pacchetti completi e garantiti".

Nel corso degli anni Lef Group si è specializzata anche progettazione e nell’installazione di impianti per il recupero dell’acqua.

Laura Guerra