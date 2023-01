Da Piazza Fontana al Due agosto, addio a Gian Pietro Testa giornalista degli ’anni di piombo’

Cordoglio in città per la scomparsa di Gian Pietro Testa. Aveva 86 anni. Giornalista di grande qualità, a lungo aveva esercitato la professione in testate come l’Unità, il Giorno e Paese Sera occupandosi soprattutto – erano gli "anni di piombo" – delle stragi che insanguinavano l’Italia, fra queste Piazza Fontana (dicembre 1969) per la quale fece inchieste approfondite. Come in occasione della strage di Bologna del 1980. Era un cronista autentico, a tutto tondo, pronto all’indagine, "mai contento", con le suole delle scarpe sempre consumate, preciso. Per queste sue riconosciute qualità l’Associazione stampa Ferrara gli conferì, nel 2017, il ‘Premio alla carriera’ nel corso di una cerimonia che si svolse nella sala del consiglio comunale. Nell’occasione la famiglia Sgarbi ricevette il "Premio Stampa". Ma Testa si spese anche per la categoria ricoprendo in più occasioni l’incarico di consigliere regionale dell’Ordine, segretario e poi tesoriere. Al termine dell’attività giornalistica aveva insegnato alla Scuola di giornalismo di Bologna e al Carid del nostro ateneo. Dal 1985 al 1992 è stato capo ufficio stampa del Comune di Ferrara e direttore del mensile "Ferrara". "Ferrara piange un suo figlio, colto, appassionato e poliedrico ricercatore di verità, attraverso le arti della scrittura e della pittura. La sua morte ci addolora profondamente. Ci stringiamo al dolore dei familiari". Così il sindaco Alan Fabbri. Testa fu profondamente legato alla città. Molti i libri che ha pubblicato, un mix di narrativa, poesia e indagine giornalistica.

Fra questi, per Einaudi, La strage di Peteano, libro inchiesta sull’attentato di matrice di estrema destra avvenuto nel 1972 in cui persero la vita tre carabinieri. Alla tragedia del 2 Agosto 1980 alla stazione di Bologna dedicò ‘Antologia per una Strage’, raccolta di 84 poesie, una per ogni vittima, uscita per Zanichelli e ripubblicata da Minerva. Sempre sulla strage di Bologna ha scritto ‘Terrorismo: la strategia che viene dall’alto’, a cura dell’associazione dei familiari delle vittime della strage di Bologna. Tra i romanzi si ricordano ‘Il linciaggio’ (edizioni Liberty House, 1988), ‘Don Rodrigo o la rivoluzione fallita’ (Di Renzo, 2003). Tra le raccolte poetiche ‘L’ultima notte di Savonarola’. Pochi mesi fa la scomparsa della moglie, la scrittrice Elettra. Gian Pietro lascia il figlio Enrico, giornalista di Raisport.

a. l.