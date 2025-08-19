Da Portomaggiore al Cile: "Tanta Italia nel mio locale"

Leonardo Diaferia, il portegno di successo. "PortoMagiore: la cafeteria che se reinventò en el Barrio Puerto", è il titolo che campeggiava nei giorni scorsi in un quotidiano a tiratura nazionale del Cile per sottolineare il successo imprenditoriale di Leonardo Diaferia. Un articolo che campeggiava in quasi un’intera pagina per dare visibilità all’imprenditore portuense. Una vicenda che esalta le capacità di reinventarsi e di resistere. Diaferia a Portomaggiore è stato titolare del bar Sole, davanti all’ex ospedale, consigliere comunale e dirigente di Ascom, poi esasperato dalla pressione fiscale e voglioso di cambiare aria, vendette tutto e si trasferì a Valparaiso, una bella città cilena affacciata sull’oceano Pacifico. Chiamò il locale Cafeteria PortoMaggiore, per richiamare le sue origini portuensi, oltre al caffè distribuiva prodotti italiani. Aveva cominciato a ingranare quando in una manifestazione antigovernativa e anticapitalista i manifestanti appiccarono il fuoco ai simboli del capitalismo, tra cui una banca non confinante con il suo locale. Le fiamme poi arrivarono fino al suo locale, che fu devastato dalle fiamme. Leonardo non si diede per vinto e, anche grazie al sostegno del governo, è riuscito a ripartire in un’altra ubicazione. Un uomo indomabile e resiliente. E di successo. Ora è diventato un punto di riferimento della città: "Vista l’esperienza, mi convocano a molte riunioni in cui si progettano idee per il futuro sviluppo della città. I portegni rivedono in me lo stesso spirito dei primi immigrati e anche per questa ragione la Corporación Regional de Turismo mi ha scelto tra le dodici caffetterie della regione. Sono molti coloro che mi dicono che sono diventato famoso, e se qualcuno da fuori chiede dove si può bere un buon caffè molti rispondono..."dall’italiano en el antiguo mercado".

Franco Vanini