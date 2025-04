Da Puccini a Dalla, la lirica raccontata da Cristiano Cremonini

Nuovo appuntamento per ’Storie d’Opera - la Lirica raccontata nei libri’ oggi alle ore 17,30 al Ridotto del Teatro Comunale Abbado (ingresso libero). Verrà presentato il libro del tenore bolognese, poeta e scrittore Cristiano Cremonini ’Il teatro della gente - da Puccini a Dalla’, pubblicato da Calamaro Edizioni. Saranno presenti l’autore e l’editore. Il volume è entrato fra i dieci finalisti del Premio letterario internazionale il Saggista 2025 e la proclamazione dei vincitori sarà fatta al prossimo salone del libro di Torino. Moderatore dell’incontro nel Ridotto del Teatro Abbado sarà il critico musicale Athos Tromboni, mentre alcune pagine del libro saranno lette da Ambretta Balboni e Susanna Benini del Gruppo GAD di Lettura Espressiva. In questo libro di Cristiano Cremonini si incrociano personalità di spicco come Arrigo Boito, Johannes Brahms, Giuseppe Martucci, Giacomo Puccini e Ottorino Respighi e altre figure da scoprire come i compositori Stefano Gobatti, Luigi Mancinelli, Filippo Clementi e Vittorio Gnecchi. Non mancano le grandi voci del primo Novecento, come i tenori Giuseppe Borgatti, Enrico Caruso e Alessandro Bonci, e quelle del secondo dopoguerra, come Maria Callas, Gianni Raimondi, Montserrat Caballé, Raina Kabaivanska e Mirella Freni. Ampio spazio è riservato a celebri direttori come Arturo Toscanini, Francesco Molinari Pradelli, Sergiu Celibidache e Carlo Felice Cillario e ai sovrintendenti Cappelli, Badini e Fontana. Questo viaggio nel Novecento operistico si conclude con il “tenorissimo” Luciano Pavarotti e i suoi indimenticabili esordi bolognesi, e con un insolito Dalla classico, regista di opere liriche.