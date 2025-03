"Da reclusi nei lager a israeliani". Ne parla oggi al Meis Giulia Gostoli

Prosegue il ciclo di incontri ’E dopo? Identità ed ebraismo nella contemporaneità’ organizzato dall’Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara, in collaborazione con l’Università e il Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah, e a cura di Andrea Baravelli. Le conferenze si propongono di ricostruire la complessità dell’essere ebreo nell’Italia del dopo Auschwitz, anche col fine di meglio comprendere la mentalità, i dubbi e i percorsi delle comunità ebraiche del nostro paese.

Il quarto appuntamento è previsto oggi alle 17 al MEIS (via Piangipane 81, Ferrara) e prevede l’intervento di Giulia Gostoli dell’Università di Urbino sul tema ’Sopravvissuti in viaggio. Da reclusi nei lager a cittadini israeliani’. Per i sopravvissuti della Shoah, il ritorno alla vita non fu affatto facile. Un composto di paura, insensibilità e rifiuto si distese sull’Italia dell’immediato dopoguerra. Se alcuni sopravvissuti scelsero di abbandonare l’identità ebraica, altri decisero invece di avviare un dilaniante viaggio interiore per comprendere e capirsi. Anche perché, a differenza del passato, il panorama era complicato dall’esistenza di un nuovo punto di riferimento: lo stato di Israele.

Obbligatoria la prenotazione scrivendo a ufficio.stampa@meisweb.it.