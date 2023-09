Da sabato in vigore misure più aspre

La legge di modifica del codice rosso , dopo l’approvazione della Camera ha visto la luce con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 15 settembre scorso. La data di entrata in vigore sarà sabato prossimo. Gli inasprimenti al vecchio testo, vanno dal rafforzamento dell’ammonimento al potenziamento delle misure di prevenzione e cautelari, alla riduzione dei tempi del procedimento. Ma anche alla possibilità di revoca del pm che entro tre giorni non ascolti la presunta vittima dei reati previsti dal codice rosso.