"Da Schlein un cambio di rotta"

"Non si può continuare a costruire autostrade". Questo ha affermato la candidata alla segreteria del Pd Elly Schlein durante la trasmissione ‘In onda’ di sabato scorso su LA7. E lo ha ripetuto lunedì durante una assemblea pubblica a Cento nell’ambito della campagna elettorale per la segreteria nazionale del Pd. "L’affermazione riportata a Cento – afferma Silvano Tagliavini per conto del Coordinamento cispadano No autostrada – è particolarmente importante per la vicenda della Cispadana che, nella forma autostradale, a differenza di quella di strada a scorrimento veloce, transiterà nel bel mezzo di alcune frazioni di Cento con una devastazione tale da prevedere anche l’abbattimento di una casa e comunque transitando a ridosso di altre decine rovinando letteralmente la vita a centinaia di persone con anche la sensibile riduzione del valore immobiliare delle costruzioni". Il Coordiamento accoglie quindi "con piacere le dichiarazioni di Schlein sul tema autostrade, che contraddicono quanto da lei di fatto avvallato (i consiglieri di Coraggiosa si sono limitati all’astensione) da vicepresidente della Regione. Finalmente nel Pd qualcuno comincia ad avere il coraggio di dire quello che come Coordinamento diciamo da anni. E cioè che le ricette di sviluppo economico dei primi decenni del dopoguerra, in fatto di viabilità e trasporto, non sono più idonee per questo secolo, ammesso che lo siano state per il secolo scorso visto il danno ambientale a cui hanno portato. "Siamo di fronte ad un ripensamento radicale - si domanda Tagliavini in chiusura –. Lo auspichiamo".