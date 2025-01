Da scuola a centro polifunzionale: "Sarà la casa delle associazioni"

Taglio del nastro ieri alla ex scuola di Renazzo ’riconvertita’ in un centro polifunzionale. "Su questo spazio di forte identità abbiamo fatto una scelta molto chiara: non sarebbe stato abbandonato ma sarebbe dovuto tornare alla comunità ed essere vissuto - ha detto il sindaco Edoardo Accorsi – Oggi ci viene confermata la bontà di questa scelta che è nata da un percorso partecipato con la popolazione e di un lavoro di squadra che ha portato Uisp e Proloco ad aggiudicarsi la gestione del luogo. Alcune associazioni come Renazzo Soccorso hanno già trovato casa qui. Sarà un luogo per la comunità di Renazzo e sono certo che sarà anche un luogo fondamentale per la frazione".

Poi la parola al vicesindaco: "Una sfida che è già stata raccolta da alcune associazioni – prosegue Vito Salatiello – questo è un luogo che, come scuola, fino a due anni fa si occupava di educazione e sono convinto che continuerà a fare la stessa cosa perché in un momento dove la tendenza è l’individualismo, creare spazi significa educare allo stare insieme".

Poi l’intervento di Eleonora Banzi, presidente Uisp Ferrara, ente capofila che gestirà l’immobile con Proloco Renazzo. "Abbiamo raccolto questa sfida perché questo edificio sia polifunzionale – afferma – l’idea è quella di rendere questo spazio un luogo in cui le associazioni possono avere sede. Vogliamo che questo spazio sia un punto di riferimento, crescita, aggregazione e inclusivo. Le attività che verranno fatte saranno anche sportive, i campi estivi ma soprattutto eventi e progetti insieme alle rete del territorio a chi vorrà partecipare".

Infine Proloco. "Finalmente anche noi abbiamo una sede per ascoltare idee e progetti", conclude Roberta Paganini".