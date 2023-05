Da sede dei sindacati a nuovo poliambulatorio "In poco più di un mese sarà tutto pronto"

Un Poliamubulatorio nell’edificio della ex delegazione di Vigarano Pieve. Un punto di riferimento che sia per tutti, ma pensando in particolare alle persone anziane. Vicino a chi fatica a spostarsi. Un punto sanitario, in sintonia e in rete con la Casa della Salute di Bondeno che resta il riferimento per le prestazioni sanitarie. L’ha deciso ieri pomeriggio la giunta di Vigarano. E l’ha fatto con una delibera che segna un passo. Tempi di realizzazione? "Poco più di un mese – assicurano – siamo pronti".

L’ex delegazione di Vigarano Pieve è uno stabile che si trova accanto alla Scuola della musica e della arti, sulla strada principale che attraversa l’abitato. E’ di proprietà del Comune. Al piano terra, fino ad inizio anno, c’erano i sindacati che resteranno al piano di sopra fino fine giugno. Poi troveranno un’altra sede. "Avevamo in progetto di fare questa ristrutturazione – conferma il vicesindaco Mauro Zanella - per utilizzare questo luogo per scopi pubblici. Uno spazio che diventa importante per creare un polo di ambulatori". I poliambulatori saranno tutti al piano terra. Facili. Agili. Dal canto suo in via Argine Reno, a Vigarano Mainarda, c’è già un poliambulatorio. Adesso è tempo di concentrarsi su Vigarano Pieve, per garantire a tutti gli stessi servizi.

"Abbiamo voluto accogliere ed unire i due medici di famiglia in una sola struttura a Pieve – spiega l’assessore ai servizi alla persona Francesca Lambertini - dare la possibilità, all’interno di questo nuovo ambulatorio, di avere un punto di riferimento in modo da creare un unico polo". "Andiamo a sistemare una situazione che era precaria – spiega il vicesindaco Mauro Zanella – . C’era la necessità di intervenire. La sala d’aspetto aveva spazi angusti. C’era bisogno di un intervento radicale di riqualificazione". La delibera di giunta è fondamentale per una delibera di indirizzo.

"Verrà creato un nuovo ambulatorio – spiega la Lambertini - una nuova sala di aspetto e un ambulatorio dedicato alle infermiere di comunità e ai servizi sociali che periodicamente potranno così delocalizzarsi a Vigarano Pieve. Un servizio di prossimità – sottolinea – e pensiamo soprattutto ad una popolazione anziana che ha bisogno di servizi".I fondi per la riqualificazione degli ambienti, pochi ma quanto basta per l’intervento, arrivano dal bilancio: "Si aggancia sempre di più ai servizi messi a disposizione dalla Casa della salute di Bondeno – sottolinea la Lambertini - che è la struttura di riferimento per Vigarano e Bondeno. Vuole essere un potenziamento che va ad aggiungersi ai servizi al territorio".

