Da solo al piano: le magie di Bill Carrothers

Non è magia, quella di Bill Carrothers, ma virtuosismo che spande sciami di emozioni, al di sotto della melodia un magma inquietante di accordi, fino alla conclusione, anch’essa in qualche modo non risolta, indefinita. Quanto basta perché l’ex enfant prodige di Minneapolis che stasera alle 21.30 darà il La ‘in solo’ al filone estense del Bologna Jazz Festival possa essere considerato una delle personalità pianistiche più intriganti delle ultime generazioni, prima di sei date ospitate dal Torrione Jazz Club.

Domani sera tocca a The Bad Plus con Chris Speed al sax tenore e clarinetto, Ben Monder alla chitarra, Reid Anderson al contrabbasso e Dave King alla batteria. Qui si parla di un quartetto che mastica un groove impudico al punto da evocare confronti coi Nirvana, calcando una pista che riqualifica a livelli alti la scena jazz della Big Apple. Ribalta successiva per Joey Calderazzo Quartet (10) che ospita le sublimità latine dell’alto sassofonista Miguel Zenón. Con il leader al pianoforte si esibiscono Orlando le Fleming al contrabbasso e Donald Edwards alla batteria. Calderazzo – che recentemente fa coppia fissa con Branford Marsalis – è tra i pianisti-composer ‘nouvelle vague’ che a molti ricorda Art Tatum e Jerry Roll Morton per via della leggerezza di tocco, il dinamismo intrinseco e la maestria nell’inoltrarsi in un brano leggendone e interpretandone le strutture. Poi toccherà al Mark Guiliana Quartet (15), ensemble ispirato da leader batterista che sfoglierà i brani degli album più recenti, tra cui ‘The Sund of Listening’, assieme ad Alan Hampton al contrabbasso, David Cook al piano e Jason Rigby al sassofono. Notevole la collaborazione con David Bowie per l’incisione di ‘Blackstar’ (jazz sperimentale), ultimo album della carriera della star britannica.

Per chiunque ami il jazz che ‘suona italiano’, swingante e ben architettato, non c’è niente di meglio che mettersi all’ascolto della tromba di Fabrizio Bosso (18) che per l’occasione rende omaggio in quartetto a Stevie Wonder: un programma dal pathos leggero battezzato "We Wonder". Gli altri sono Julian Oliver Mazzariello al pianoforte, Jacopo Ferrazza al contrabbasso e Nicola Angelucci alla batteria. Il sipario cala con Sullivan Fortner Piano Solo (25) étoile di New Orleans che ha metabolizzato il meglio di quanto la musica nera abbia espresso nel Novecento, dal bop al free, dal soul al funk.