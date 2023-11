Da solo al pianoforte. Il talento di Fortner

Stasera alle 21 torna sul palco del Torrione (via Rampari di Belfiore), in collaborazione con Bologna Jazz Festival, Sullivan Fortner, riconosciuto protagonista della nouvelle vague del pianoforte jazz. Fortner ha alle spalle collaborazioni di grandissimo livello, tra le quali spicca quella con Cecile McLorin Salvant con cui ha registrato l’album ‘The Window’, disco premiato con un Grammy. Si presenta al Jazz club in piano solo, regalando l’opportunità di apprezzarne maggiormente talento e autenticità. Fortner, giovane pianista trentaseienne di New Orleans, è in grande ascesa, anche a seguito della partecipazione alle ultime edizioni di Umbria Jazz. Figlio d’arte, ha mosso i primi passi come organista dei cori gospel (sua madre ne dirigeva uno) ed ha poi studiato in istituzioni prestigiose come l’Oberlin Conservatory e il Berklee College of Music. Nella prima fase della sua carriera si è esibito nel circuito Jazz at Lincoln Center ed ai festival di Newport e Monterey, ha suonato con Dianne Reeves, Roy Hargrove (è stato membro per un quinquennio dell’ultima formazione del trombettista texano), Wynton Marsalis, Paul Simon, John Scofield, Fred Hersch, DeeDee Bridgewater, oltre ad aver pubblicato i primi due dischi da leader per la Impulse. Al Torrione è stato apprezzato in trio e nel quartetto di Peter Bernstein. È giunto dunque il tempo di ascoltarlo in una delle fogge che maggiormente gli corrispondono, il piano solo, che permetterà di apprezzarne ulteriormente talento e creatività.