Da studenti a formatori digitali

Si chiama "Ponte digitale fra generazioni" il nuovo progetto che prende il via domani al Punto Digitale Facile del Comune di Comacchio, volto a favorire l’alfabetizzazione informatica di tutti i cittadini che non hanno dimestichezza con le nuove tecnologie digitali. Un piano nato dalla collaborazione fra il Comune di Comacchio, l’Informagiovani e l’istituto Remo Brindisi che, con la classe III B, ha simulato un’impresa, dal nome "DigiAgenda - Ja ltalia".

Il progetto prevede che saranno proprio gli studenti della scuola superiore a diventare ‘formatori digitali’ con quattro brevi lezioni dedicate ai più maturi o comunque a tutti coloro che hanno poca dimestichezza con le tecnologie digitali. I quattro incontri pomeridiani, gratuiti e aperti a tutti, permetteranno di conoscere passo dopo passo le procedure più utilizzate nella vita quotidiana con lo smartphone. Gli incontri si svolgeranno nella sede dell’Informagiovani in via Teano 3 a Porto Garibaldi, alle 16.30.

Nel primo appuntamento di domani sarà affrontato il tema "Navigazione sul web" e uso delle e-mail (browser, motori di ricerca, gestione da zero di una casella di posta elettronica, account, invio allegati). Il 14 marzo, si parlerà invece di truffe on-line, frodi, phishing e siti poco affidabili. Il 19 marzo sarà la volta del tanto richiesto Spid e verrà illustrata anche l’apertura e l’utilizzo del proprio Fascicolo sanitario elettronico (FSE) per gestire visite mediche, ricette e referti. Il 28 marzo si illustrerà come scaricare una App sul proprio smartphone, a partire da quelle di uso più comune (Google Maps, Postepay e altre App di servizi bancari per l’homebanking).

È possibile partecipare a tutti gli incontri o solo a quelli che più interessano. L’adesione è gratuita e non necessita di alcuna strumentazione tecnologica. Per informazioni: 0533-328336; informagiovani@comune.comacchio.fe.it.