Gli speculatori
Sergio Gioli
Gli speculatori
Ferrara
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Evan Delogu mortoI post di Walter e Andrea DeloguAllerta meteo arancioneRegista mortoFolle inseguimentoMamma Tamara
Acquista il giornale
CronacaDa studenti a giornalisti per la pace: "Così diventano cittadini gobali"
31 ott 2025
REDAZIONE FERRARA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ferrara
  3. Cronaca
  4. Da studenti a giornalisti per la pace: "Così diventano cittadini gobali"

Da studenti a giornalisti per la pace: "Così diventano cittadini gobali"

Protagonisti dell’iniziativa oltre cento alunni dell’istituto comprensivo e dall’Iisap Montalcini . .

Gli alunni dell’istituto comprensivo

Gli alunni dell’istituto comprensivo

Per approfondire:

Proseguono le attività organizzate all’interno del progetto “Il Mondo come lo vedi tu – seconda edizione” finanziato dalla Regione Emilia – Romagna all’interno del Bando per iniziative su Pace, intercultura, diritti, dialogo interreligioso e cittadinanza globale. Come lo scorso anno le scuole del territorio sono le principali protagoniste delle azioni inserite nel Bando. A partire dagli incontri organizzati nell’ambito di Internazionale a Ferrara che hanno visto il coinvolgimento dell’ Istituto Comprensivo Bernagozzi con due attività laboratoriali dedicate alla realizzazione di una rivista per ragazze e ragazzi per arrivare all’intervista realizzata dalle studentesse e dagli studenti dll’IISAP Rita Levi Montalcini a Claudio Calia, autore della graphic novel “Dov’è la bellezza”.

L’altro giorno alla Sala Consiliare si è invece concluso il percorso “Storie Condivise” a cura di Elena Baboni e Daniele Goldoni. Attività proposta dall’Associazione Mondo Donna Onlus. Ottanta bambine e bambini delle classi quinte della scuola primaria Montessori hanno lavorato sul tema dei diritti attraverso il linguaggio dell’arte declinata in diversi percorsi tra cui poesia, musica, tecniche digitali. L’evento è culminato nel gesto artistico finale, sulla scorta dell’altissimo esempio della grande artista Maria Lai, Legarsi alla montagna, in cui i presenti sono stati legati da un nastro, in una rete di relazione in cui tutti diventano uguali, pur nelle diversità, e connessi da rapporti reciproci e condivisi tra diritti e doveri.

"Per il secondo anno consecutivo la Regione Emilia – Romagna ha finanziato il progetto candidato al Bando Pace. Siamo molto soddisfatti perché questo ci consente di dare continuità a percorsi con le scuole e ci stimola a ragionare su progettazioni future". Le parole della vice sindaca Francesca Molesini: "Per noi è importantissimo rendere protagoniste le nuove generazioni ed offrire sempre nuovi stimoli e momenti di riflessione condivisa in più ambiti. Progetti come questo sono senz’altro un valore aggiunto per il nostro territorio".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata