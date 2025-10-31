Da studenti a giornalisti per la pace: "Così diventano cittadini gobali"

Proseguono le attività organizzate all’interno del progetto “Il Mondo come lo vedi tu – seconda edizione” finanziato dalla Regione Emilia – Romagna all’interno del Bando per iniziative su Pace, intercultura, diritti, dialogo interreligioso e cittadinanza globale. Come lo scorso anno le scuole del territorio sono le principali protagoniste delle azioni inserite nel Bando. A partire dagli incontri organizzati nell’ambito di Internazionale a Ferrara che hanno visto il coinvolgimento dell’ Istituto Comprensivo Bernagozzi con due attività laboratoriali dedicate alla realizzazione di una rivista per ragazze e ragazzi per arrivare all’intervista realizzata dalle studentesse e dagli studenti dll’IISAP Rita Levi Montalcini a Claudio Calia, autore della graphic novel “Dov’è la bellezza”.

L’altro giorno alla Sala Consiliare si è invece concluso il percorso “Storie Condivise” a cura di Elena Baboni e Daniele Goldoni. Attività proposta dall’Associazione Mondo Donna Onlus. Ottanta bambine e bambini delle classi quinte della scuola primaria Montessori hanno lavorato sul tema dei diritti attraverso il linguaggio dell’arte declinata in diversi percorsi tra cui poesia, musica, tecniche digitali. L’evento è culminato nel gesto artistico finale, sulla scorta dell’altissimo esempio della grande artista Maria Lai, Legarsi alla montagna, in cui i presenti sono stati legati da un nastro, in una rete di relazione in cui tutti diventano uguali, pur nelle diversità, e connessi da rapporti reciproci e condivisi tra diritti e doveri.

"Per il secondo anno consecutivo la Regione Emilia – Romagna ha finanziato il progetto candidato al Bando Pace. Siamo molto soddisfatti perché questo ci consente di dare continuità a percorsi con le scuole e ci stimola a ragionare su progettazioni future". Le parole della vice sindaca Francesca Molesini: "Per noi è importantissimo rendere protagoniste le nuove generazioni ed offrire sempre nuovi stimoli e momenti di riflessione condivisa in più ambiti. Progetti come questo sono senz’altro un valore aggiunto per il nostro territorio".