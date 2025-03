Da studenti a parlamentari europei per un giorno

Dal 17 al 21 marzo scorso, 16 studenti dell’ISIT Bassi-Burgatti e del Liceo Cevolani di Cento sono stati impegnati nei lavori di Commissione e nella Plenaria della XXII Sessione Regionale del Model European Parliament, tenutasi tra Modena e Bologna con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Modena. "Ricoprendo le vesti di Europarlamentari, i ragazzi hanno collaborato con un centinaio di altri colleghi delegati delle scuole del territorio emiliano-romagnolo e toscano, per produrre risoluzioni innovative ed efficaci in merito ad importanti tematiche di attualità - raccontano all’Isit - Nel corso dell’Assemblea Plenaria, tenutasi presso la sede dell’Assemblea Legislativa Regionale a Bologna, è intervenuta anche la Dott.ssa Elisabetta Lucertini, Responsabile di Europe Direct per l’Emilia Romagna, a testimonianza della proficua collaborazione con l’associazione MEP Italia". Il prossimo appuntamento sarà in autunno per la Sessione Nazionale, dove Cento sarà nuovamente rappresentata da 10 studenti. "Un caloroso ringraziamento va a tutto lo staff organizzativo - concludono dalla scuola - guidato dalla Referente Regionale Beatrice Mezzetti, ai Referenti di Cento, agli studenti e ai docenti accompagnatori che hanno reso tutto ciò possibile". I Model European Parliament (MEP) sono conferenze per studenti delle scuole superiori di secondo grado o studenti universitari in cui vengono simulati i lavori del Parlamento Europeo. Lo scopo della simulazione è la redazione e la votazione di una proposta di legge risolutiva del topic assegnato dalla Commissione di appartenenza.

l.g.